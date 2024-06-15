تحت أصوات المدافع والرصاص.. أهل غزة يبحثون عن بصيص فرحة بعيد الأضحى

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرًا تليفزيونيًا تحت عنوان «تحت أصوات المدافع وطلقات الرصاص.. أهل غزة يبحثون عن بصيص فرحة بعيد الأضحى».

حال الجميع في قطاع غزة

وأفاد التقرير بأن الأطفال والشيوخ والرجال والنساء تعد فرحة العيد بالنسبة لهم هي بصيص الأمل، أسفل هدير الطائرات الحربية وأصوات المدافع التي لا تهدأ وطلقات الرصاص التي اخترقت الأجساد بلا تفرقة، فالجميع في قطاع غزة إما يقف باكيًا مع عزيز فُقد وإما حائرا أمام ذكريات منازل هُدمت.

وأضاف التقرير: «منذ أشهر وقبل يوم السابع من أكتوبر، كانت الشوارع تمتلئ من دير البلح مرورًا بخان يونس إلى رفح، بتكبيرات استقبال يوم عرفة، ويتقاسم الجيران الأضحيات ابتهاجًا باليوم الذي افتدى فيه الله سبحانه وتعالى نبيه إسماعيل بكبش إيذانًا بحلول السلام والطمأنينة، لكن الحال تبدل إلى غير حال، وقتلت آلة الحرب الإسرائيلية أرواحًا برئية كانت ستحتفل بعد ساعات بالعيد».

دعوات بعودة الحياة إلى الأرض

وتابع التقرير: «مشاهد النزوح الضخمة والخيام المهترئة لم تثن البقية الباقية من أهل غزة عن المقاومة، بل يكمن في نفوسهم التي تأبى أن يمر عيد الأضحى بلا تكبيرات، بدعوات يسمع صداها كل عاقل أنّ تنتهي الحرب وتعود الحياة إلى هذه الأرض».