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120 مركز شباب في القليوبية تفتح أبوابها للمصلين في عيد الأضحى

كتب:

حسن صالح
02:52 م | السبت 15 يونيو 2024
صلاة العيد أرشيفية

صلاة العيد أرشيفية

قال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إن المديرية رفعت درجة الاستعداد للقصوى داخل المديرية والإدارات الفرعية ومراكز الشباب، وجرى تشكيل غرفة لاستقبال المصلين داخل 120 مركز شباب بالقليوبية، لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بفتح مراكز الشباب لإقامة شعائر صلاة العيد.

خدمات مجتمعية ومشاركة الجمهور

وأكد «الصبروط» اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتقديم خدمات مجتمعية ومشاركة الجمهور وفقا لرؤية الوزارة واستراتيجيتها في جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية، ليست فقط لمشاركة النشء والشباب في الألعاب الرياضية بل تمتد لتقديم خدمات وأنشطة ثقافية ودينية وخدمات مجتمعية، مشيرا إلى حث مديري الإدارات الفرعية ومديري مراكز الشباب بالاستعداد لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، ورفع حالة الاستعداد القصوى لاستقبال المصلين.  

الخدمات والأنشطة والفعاليات

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية إلى تقديم عدد من الخدمات والأنشطة والفعاليات للمترددين خلال أيام العيد، وتنفيذ وإطلاق 3 مبادرات جديدة من خلال المديرية، وتشمل مبادرة عيد واكسب ، مبادرة الصوت الذهبي، مبادرة أحسن لقطة، بالإضافة لمبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب».

كما أكد فتح جميع مراكز شباب المحافظة أمام الجمهور خلال أيام العيد للاستمتاع بالأنشطة الترفيهية من صالات ألعاب، وملاهي أطفال، وحمامات سباحة، ومسابقات، وهدايا للأطفال. ويشارك في الاحتفال أعضاء مراكز الشباب من أندية التطوع والجوالة والكشافة، للمشاركة في تنظيم دخول المصلين وتوفير خدمات لكبار السن وفقًا للدور الخدمي الذي تقدمه مراكز الشباب.

جدير بالذكر، أنه تم عقد اجتماع مع مديري الإدارات الفرعية لمناقشة الاستعدادات لاستقبال المواطنين لأداء صلاة العيد والاحتفال في مراكز الشباب، وتم التوجيه برفع درجة الاستعداد القصوى، ومراجعة عوامل الأمن والسلامة والحماية المدنية، وتغطية أسلاك الكهرباء، والتأكد من وجود المنقذين على حمامات السباحة، وتأمين الملاعب حرصًا على سلامة المترددين.

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