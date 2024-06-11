جمارك مطار الغردقة الدولي تضبط محاولتى تهريب حشيش وسجائر ماريجوانا   

أحبط رجال الجمارك برئاسة جابر محمد موسى، مٌحاولتى تهريب كمية من مخدر الحشيش، وعدد من السجائر المحشوة بمخدر الماريجوانا بالمخالفًة، لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

ضبط عدد من السيجار

وأوضحت جمارك الغردقة، أنه جرى ضبط عدد من السيجار ملفوفة بداخلها كمية من نبات الماريجوانا المخدر بحوزة راكب هولندي الجنسية قادم من مطار أمستردام الدولي بهولندا، وضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة راكب ألماني الجنسية قادم من مطار فرانكفورت الدولي.

قرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضري تهرب جمركي رقمي 43 44 لسنة 2024.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.