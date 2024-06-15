موعد انتهاء معرض الزهور 2024.. أسعار تبدأ من 20 جنيهًا

تستعرض «الوطن»، موعد انتهاء معرض الزهور2024 ، الذي افتتحته وزارة الزراعة الأحد 19 مايو الماضي، وضم عشرات الأنواع من النباتات النادرة.

موعد انتهاء معرض الزهور 2024

ووفقاً للمستشار أحمد إبراهيم، المتحدث الرسمي، لوزارة الزراعة، فإن موعد انتهاء معرض الزهور 2024، سيكون عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك وتحديدًا 19 يونيو الجاري.

سعر تذكرة معرض الزهور 2024

ووفقاً لوزارة الزراعة، فإن معرض الزهور 2024 يضم أكثر من 1000 نوع نباتي في مجال نباتات الزينة والزهور والأشجار وكل مستلزمات إنتاج البساتين وتنسيق الحدائق والصبار.

كما أن المعرض يشهد مشاركة بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، علماً بأن سعر تذكرة الدخول 10 جنيهات وأسعار الزرع تبدأ من 20 جنيهًا، و ساعات العمل من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً.

النسخة 91 لمعرض الزهور 2024

يشار أن النسخة الحالية من معرض الزهور 2024، هي الـ91، حيث يعتبر المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة سنويا، و يحرص على زيارته آلاف المصريين، خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.