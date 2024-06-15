حددت مديرية الأوقاف بالإسماعيلية، موعد صلاة عيد الأضحي 2024 في محافظة الإسماعيلية، مع تجهيز العديد من الساحات والمساجد المختلفة لاستقبال المصلين، وسط إجراءات أمنية للتيسير عليهم.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في محافظة الإسماعيلية

وبحسب البيانات الرسمية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيو في بقية فإن موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة الإسماعيلية غدا الأحد في تمام الساعة السادسة و12 دقيقة صباحًا.

واستعدت محافظة الإسماعيلية بالتنسيق مع مديرية الأوقاف لموعد صلاة عيد الأضحى بالمحافظة بتجهيز عشرات الساحات في جميع المراكز والقرى والأحياء الثلاث، مع تحديد خطيب لكل ساحة وآخر احتياطي.

وأكد الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل مدير مديرية أوقاف الاسماعيلية أن المديرية أنهت جميع التجهيزات الخاصة بموعد صلاة عيد الأضحي 2024 في محافظة الإسماعيلية واعلنت أماكن ساحات الصلاة في بيانات رسمية لها

رفع الطوارئ مع إعلان موعد صلاة عيد الاضحى 2024 في الإسماعيلية

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية برفع حالة الطوارئ في جميع المديريات الخدمية في المحافظة بالتزامن مع إعلان موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الإسماعيلية وخاصة مديريتي الصحة والطب البيطري.

وقال بشارة: إن مديرية الطب البيطري حددت عدة نقاط للذبيح داخل الأحياء وفي المراكز والمدن، إلى جانب تحديد طبيب بيطري للكشف على الأضحية قبل ذبحها والتأكد من صلاحيتها.

ووجه بشارة في بيان، مديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية بضرورة مراقبة كافة الأسواق والمحال التجارية لمتابعة حال المواد الغذائية المباعة وصلاحيتها خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية.