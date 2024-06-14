وظائف خالية بمجال الدفع الإلكتروني في 9 مدن.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»، عن وظائف خالية بإحدى الشركات المتخصصة في الدفع الإلكتروني للعمل بفروعها في 9 مدن، بمرتبات مجزية، وذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على توفير وظائف مناسبة للشباب.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة التفاصيل الخاصة بالوظائف المطلوبة، لذا نستعرض من خلال هذا التقرير الوظائف والشروط المطلوبة وحقوق ومميزات العمل، كالتالي:

التخصصات المطلوبة للوظائف

تطلب شركة الأهلي ممكن لخدمات الدفع الإلكتروني شباب للتعيين مندوب مبيعات بفروع الشركة في الأماكن التالية:

- مدينة نصر.

- مصر الجديدة.

- التجمع الخامس.

- المقطم.

- مدينتي.

- منشية ناصر.

- المعادي.

- مدينة الشروق.

- مدينة بدر.

شروط الوظيفة

أوضحت وزارة الشباب والرياضة أنه يشترط للقبول في الوظائف توافر الآتي:

- أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلا على مؤهل عال.

- الحد الأقصى للسن 35 سنة.

- يفضل امتلاك أي وسيلة تنقل.

- أن يكون لديه خبرة سنة في مجال الدفع الإلكتروني.

المميزات والحقوق

أوضحت الشركة أن المقبولين في الوظائف يحصلون على المميزات والحقوق التالية:

- رواتب مجزية.

- عمولات.

- إجازة أسبوعيًا.

- تأمين صحي واجتماعي.

- عدد ساعات العمل: 8 ساعات.

كيفية التقديم للوظائف

للتقدم في وظائف الأهلى ممكن يرجى ملء الاستمارة التالية:

https://forms.office.com/r/6cbZKQrY6Z