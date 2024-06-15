«هدير» في مهمة خاصة لمدة 15 يوما.. موسم «حلويات المدبح»

تقف في إحدى زوايا «مدبح السيدة زينب»، تمارس مهنة والدتها ببيع فواكه اللحوم من بعد أذان الفجر حتى صلاة العشاء لمدة 15 يومًا من كل عام قبل حلول عيد الأضحى المبارك، ثم تعود إلى حياتها الطبيعية بالاهتمام بشؤون منزلها.

تستظل هدير خالد، 30 عامًا، تحت شمسية كبيرة بـ«مدبح السيدة زينب»، وتفترش بضاعتها التي تضعها في «حلل» ألومونيوم وبراميل بلاستيكية ضخمة، لتزخر بأنواع مختلفة من حلويات «المدبح»: الفشة، الكرشة، الممبار، الكبدة والكلاوى، بحسب حديثها لـ«الوطن»: «بصلي الفجر وبحمل بضاعتي في عربية نص نقل، ولما أوصل «المدبح» بافرش حاجتي علشان أستفتح، وماشية عالنظام ده من 5 سنين».

ورثت «هدير» تجارة حلويات المدبح من والدتها

ورثت «هدير» تجارة حلويات المدبح من والدتها الحاجة «سحر» أشهر معلمة في سوق السيدة، ولا تزال تحتفظ بمكانها، فلا يجرؤ أحد على الاقتراب منه، إلا ابنتها التي تجلس فيه، لمدة 15 يومًا فقط قبل عيد الأضحى لبيع الحلويات: «أجدادي كانوا معلمين كبار في الشغلانة، ووالدتي ورثت عنهم، وعملت مكان خاص ليها في السوق، ولما توفت من سنتين، بقيت أقف مكانها الأسبوعين اللي قبل عيد الأضحى».

اختلاف أسعار الممبار على حسب النوع

تتعامل السيدة الثلاثينية مع مجموعة من الجزارين الذين يورّدون إليها فواكه اللحوم بشكل يومى، وما يتبقى من بضاعتها، تضعه في الفريزر لليوم التالى، وتختلف أسعار الممبار على حسب النوع، بقري أم ضاني، إذ تبدأ من 150 حتى 170 جنيهًا، أما الفشة يتم بيعها بطريقتين، الفص بـ70 جنيهًا، والكيلو بـ160 جنيهًا، لكن الكرشة العادية 50 جنيهًا، أما التي تم كحتها «النظيفة» 60 جنيهًا للكيلو.

«هدير» تحلم بإنشاء محل جزارة صغير

يأتي الزبائن إلى «هدير» من مناطق بعيدة لشراء فواكه اللحوم، إذ يعتبرونها مصدرًا موثوقًا، تتميز كل منتجاتها بأنها بلدي، وتحلم بإنشاء محل جزارة صغير: «عندي بنت اسمها لمار 8 سنين، ونفسي ربنا يديني وأفتح محل».