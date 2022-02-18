إخماد حريقين في الإسكندرية دون وقوع إصابات: محل جزارة وشقة سكنية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريقين اندلعا في منطقتي محرم بك والإبراهيمية، دون وقوع إصابات.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن الإسكندرية، إخطارين، أحدهما من قسم شرطة محرم بك، يفيد بوقوع حريق في محل جزارة بشارع الإسكندراني في منطقة محرم بك، وحدوث تلفيات في المحل، والثاني بوقوع حريق في وحدة سكنية بشارع الواثق بمنطقة الإبراهيمية.

السيطرة على حريق محل جزارة

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغين رفقة الإسعاف، وتبين أن الحريق الأول التهم محتويات محل جزارة في شارع الإسكندراني، وتصاعدت الأدخنة إلى العقار محل الواقعة، وجرت السيطرة على الحريق قبل انتقاله إلى محلات مجاورة أو الشقق السكنية في العقار.

حريق وحدة سكنية في الإسكندرية

وانتقلت قوة أخرى لمحل بلاغ حريق شقة في شارع الواثق بمنطقة الإبراهيمية، وتبين أنه وقع نتيجة حدوث ماس كهربائي، أسفر عن اندلاع حريق التهم محتويات الشقة، وجرت السيطرة عليه قبل انتقاله إلى الشقق الملاصقة.

وانتقل مسؤولو حي وسط الإسكندرية، إلى موقع الحريقين، بحضور محمد رأفت مساعد رئيس الحي، وجرى متابعة عمليات السيطرة على الحريق، والتأكد من عدم وجود إصابات أو وفيات.