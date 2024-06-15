تكبير وقلوب خاشعة.. ضيوف الرحمن يصدحون بالتسبيح في المشاعر المقدسة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا بعنوان «بالتهليل والتكبير وقلوب خاشعة.. ضيوف الرحمن يتدفقون على مكة المكرمة».

أفاد التقرير: «مركز الجاذبية الروحية ومبتغى جموع المسلمين الكعبة المشرفة بيت الله العتيق الذي تطوق إليه القلوب وتشد الرحال إليه من استطاع منهم إليه سبيلا في شهر ذي الحجة من كل عام».

تدفق ضيوف الرحمن إلى المسجد الحرام

وأضاف: «بالتهليل والتكبير وقلوب خاشعة، تدفق ضيوف الرحمن إلى المسجد الحرام والمشاعر المقدسة من شتى بقاع الأرض إلى مكة المكرمة يصدحون بالتسبيح والحمد أن من الله عليهم وكتب لهم أداء الفريضة».

يُسر وطمأنينة

وتابع: «يُسر وطمأنينة شعار اختارته المملكة العربية السعودية لموسم الحج 1445 هجريا لتقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن وسط منظومة متكاملة من الإجراءات الأمنية والصحية، وذلك بمشاركة جميع أفراد القوات المسلحة والقطاعات المختلفة ذات الصلة».

وواصل: «وفي هذا الإطار، خصصت وزارة الدفاع السعودية عددا من المستشفيات الثابتة والميدانية والمراكز الإسعافية لمساندة وزارة الصحةن في تقديم الرعاية الصحية والخدمات العلاجية لضيوف الرحمن بما يكفل للحجاج أداء مناسكهم وفق أعلى درجات الصحة والسلام ».