موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في السعودية.. 6.09 صباحا في مكة المكرمة

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في السعودية بتوقيت مكة المكرمة، مشيرة إلى الأماكن المتاحة والمجهزة لأداء صلاة العيد، إذ جهزت السلطات نحو 3000 ساحة تابعة للوزارة ليؤدي المواطنون والمقيمون والحجاج صلاة العيد بها، ووفرت جميع الاحتياجات الضرورية للمصلين.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في السعودية

ويحل غدًا أول أيام عيد الأضحى المبارك الموافق 16 يونيو 2024، 10 ذي الحجة 1445، وبالنسبة لموعد صلاة عيد الأضحى 2024 في السعودية، تُصلي بعد 15 دقيقة من شروق الشمس.

مواعيد صلاة العيد في مدن السعودية

وفي التقرير التالي، ترصد «الوطن» موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في السعودية، وتأتي كالتالي:-

الرياض: تبدأ صلاة العيد في الرياض في تمام الساعة 5:46 صباحًا.

مكة المكرمة: موعد صلاة العيد في مكة المكرمة هو الساعة 6:09 صباحًا.

نجران: تنطلق صلاة العيد في نجران في الساعة 5:56 صباحًا.

سكاكا: موعد صلاة عيد الأضحى في سكاكا هو الساعة 5:58 صباحًا.

جازان: يُحل موعد صلاة العيد في مدينة جازان عند الساعة 5:56 صباحًا.

تبوك: تقام صلاة عيد الأضحى في تبوك في تمام الساعة 6:02 صباحًا.

المدينة المنورة: يبدأ موعد صلاة العيد في المدينة المنورة في الساعة 6:07 صباحًا.