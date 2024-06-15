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طريقة عمل الكوارع المسلوقة بخطوات بسيطة.. «أحلى أكلة في عيد الأضحى»

كتب:

شروق مراد
03:18 م | السبت 15 يونيو 2024
الكوارع المسلوقة

الكوارع المسلوقة

الكوارع من أهم الأطباق على سفرة عيد الأضحى المبارك، ويمكن تناولها بطرق مختلفة بعد مرحلة السلق،مثل وضعها في طاجن مع الصلصلة أو تقديمها مع صينية الفتة، لذا هناك «تركات» في طريقة عمل الكوارع المسلوقة ينبغي على السيدات معرفتها للحصول على مذاق لذيذ، ومنع وجود أي زفارة تمامًا.

وأوضحت الشيف نجلاء الشرشابي ببرنامج «على قد الإيد»،  المذاع على قناة cbc sofra، طريقة عمل الكوارع المسلوقة، في خطوات سهلة وبسيطة.

طريقة عمل الكوارع المسلوقة

  • كوارع منظفة جيدًا بالمياه والملح، ويمكن سلقها مرة واحدة للتخلص من أي زفارة.
  • بصلة صحيحة.
  • جزرة متوسطة.
  • 2 فص ثوم صحيح.
  • 5 فصوص حبهان سليمة.
  • 2 ورق لاورا.
  • 6 حبات من الفلفل الأسود.
  • مكعب مرقة خضار.
  • ملعقه صغيرة ملح.
  • 2 فلفل أحمر مجفف.
  • 2 ونصف لتر ماء للسلق.

طريقة عمل الكوارع المسلوقة

  • يمكن غسل الكوارع تحت المياه الجارية مع ملعقتين من الدقيق لإزالة أي شوائب أو أشياء غير مستحبة، وتأخذ هذه الخطوة من 10 دقائق إلى 15 دقيقة، حتى نحصل على كوارع ناصعة البياض، ويمكن نقعها في ملعقة ملح وعصير ليمونتين، للتأكد من عدم وجود أي روائح زفارة نهائيًا.
  • وتأتي مرحلة السلق، بوضع الكوارع في حلة مملوءة بالمياه على نار عالية مع بصلة صحيحة، وجزرة متوسطة و2 فص ثوم صحيح، و5 فصوص حبهان سليمة، و2 ورق لاورا، و6 حبات من الفلفل الأسود، ومكعب مرقة خضار، ملعقة صغيرة ملح، وثمرتين من الفلفل الأحمر المجفف، وتترك لمدة 5 دقائق ثم يتم تهدئة النار للوسط، ومتابعة السلق لإزالة أي ريم قد يطرأ على الوجه، وتركها من ساعتين إلى 3 ساعات.
  • يمكن سلق الكوارع في حلة الضغط لاختصار وقتًا طويلًا، بدلًا من تركها على النار لوقت قد يتجاوز الـ3 ساعات.

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