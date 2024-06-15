طريقة عمل الكوارع المسلوقة بخطوات بسيطة.. «أحلى أكلة في عيد الأضحى»

الكوارع من أهم الأطباق على سفرة عيد الأضحى المبارك، ويمكن تناولها بطرق مختلفة بعد مرحلة السلق،مثل وضعها في طاجن مع الصلصلة أو تقديمها مع صينية الفتة، لذا هناك «تركات» في طريقة عمل الكوارع المسلوقة ينبغي على السيدات معرفتها للحصول على مذاق لذيذ، ومنع وجود أي زفارة تمامًا.

وأوضحت الشيف نجلاء الشرشابي ببرنامج «على قد الإيد»، المذاع على قناة cbc sofra، طريقة عمل الكوارع المسلوقة، في خطوات سهلة وبسيطة.

طريقة عمل الكوارع المسلوقة

كوارع منظفة جيدًا بالمياه والملح، ويمكن سلقها مرة واحدة للتخلص من أي زفارة.

بصلة صحيحة.

جزرة متوسطة.

2 فص ثوم صحيح.

5 فصوص حبهان سليمة.

2 ورق لاورا.

6 حبات من الفلفل الأسود.

مكعب مرقة خضار.

ملعقه صغيرة ملح.

2 فلفل أحمر مجفف.

2 ونصف لتر ماء للسلق.

طريقة عمل الكوارع المسلوقة