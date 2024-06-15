موعد صلاة عيد الأضحى 2024 بمحافظة القليوبية.. 410 ساحات تستقبل المواطنين
كتب:
حسن صالح
03:23 م | السبت 15 يونيو 2024
صلاة العيد أرشيفية
يحين موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في محافظة القليوبية، بعد ساعات قليلة، حيث يحرص الآلاف من المواطنين على أداء الصلاة في الساحات والمساجد، والانطلاق للاحتفال بالأعياد، حيث تحل الصلاة هذا العام في الساعة 06:18 صباحًا وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية.
موعد صلاه عيد الأضحى 2024 بالقليوبية
ووفق مواقيت هيئة المساحة، فإن موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في محافظة القليوبية يكون بعد شروق شمس أول يوم العيد بحوالي 20 دقيقة، حيث يبدأ المصلون الصلاة في الساعة 06:18 صباحًا في الساحات والمساجد المعدة للصلاة.
موعد صلاة عيد الأضحى 2024
في سياق متصل، أعلنت مديرية أوقاف القليوبية، برئاسة الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف، عن أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى في القليوبية 2024، والمقرر أداؤها في الوقت المحدد في 410 ساحة بالمساجد الكبرى ومراكز الشباب والأندية والأراضي الفضاء بالقرى والمراكز.
أوضح الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف، أنه تم اختيار وتجهيز 410 ساحة، مشيراً إلى أن الأماكن منتشرة في كل المراكز والمدن والقرى والأحياء بالقليوبية بالتنسيق مع الشباب والرياضة ومراكز الشباب والأهالي، وفق الضوابط المعلنة لإقامة الصلاة وخطبة العيد.