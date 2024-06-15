3 وصفات طبيعية لبشرة نضرة.. «حضريها بمكونات في المنزل»

من وقت لآخر تتجه الفتيات إلى صالونات التجميل رغبة في عمل ماسكات العناية بالبشرة وتفتيحها، خاصة حينما تبدو بشرتهن باهتة ومتعبة مع ارتفاع درجات الحرارة، وذلك بسبب قلة العناية بها وعدم شرب كميات كافية من الماء، لذا خلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» 3 وصفات طبيعية يمكن استخدامها لتفتيح البشرة، مثلما جاء بموقع «ELLE».

ماسك الحليب والدقيق

المكونات

3 ملاعق كبيرة دقيق

ربع كوب حليب طازج

عصير ليمون

طريقة تحضير ماسك الحليب والدقيق

- اخلطي المكونات لمدة 5 دقائق حتى تتحول إلى عجينة، ثم ضعي الماسك على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة، ويمكنك تكرار هذا الماسك أكثر من مرة بالأسبوع حال كنتِ تريدين نتائج سريعة.

ماسك الخميرة

- المكونات

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

2 ملعقة كبيرة من الحليب الدافئ

ملعقة كبيرة من العسل

طريقة تحضير ماسك الخميرة

- في طبق صغير اذيبي الخميرة مع كمية الحليب الدافئ واخلطيهما مع العسل، ثم اغسلى وجهك بالغسول المناسب وضعي الماسك واتركيه لمدة 20 دقيقة، ثم اغسلي وجهك بالماء الدافئ ثم بالماء البارد.

ماسك الطحينة

المكونات

ملعقة كبيرة من الطحينة

ملعقة كبيرة من ماء الورد

5 قطرات من زيت اللوز الحلو

عصير نصف ليمونة

ملعقة صغيرة من النشاء

حليب كامل الدسم

طريقة تحضير ماسك الطحينة

- اخلطي الطحينة وماء الورد في إناء صغير ثم ضيفي زيت اللوز الحلو والنشا والليمون، ثم ضيفي الحليب ببطء، واخلطيها حتى تتحول إلى عجينة، ثم ضعي القناع واتركيه لمدة 10 دقائق، واغسلي وجهك بعد ذلك بالماء الدافئ.