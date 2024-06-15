«السياحة»: خطة لتفويج ضيوف الرحمن من عرفات لمزدلفة اليوم

قال أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إنّ بعثة الحج السياحي وضعت بالتعاون مع شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج لهذا العام، خطة لتفويج ضيوف الرحمن اليوم، من مشعر عرفات إلى مزدلفة عند غروب الشمس.

630 أتوبيسًا عند «نفرة عرفات»

ولفت إلى أنّ بعثة الحج السياحي، وضعت توقيتات محددة لتحرك كل أتوبيس من الأتوبيسات المقلة للحجاج وعددها نحو 630 أتوبيسًا عند «نفرة عرفات»، موضحًا أنّ لجان بعثة الحج السياحي ستنتقل غدًا الأحد إلى المخيمات المخصصة للحجاج بمشعر منى، وذلك لمتابعة تقديم الخدمات المتفق لهم.

إقامة الحجاج في مشعر مزدلفة

وأشار إلى أنّ الحجاج سيبيتون الليلة بمشعر مزدلفة، قبل أنّ ينتقلوا في الساعات الأولى من صباح الغد، أول أيام عيد الأضحى المبارك «يوم الحج الأكبر»، إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى، قبل أنّ يتوجهوا إلى مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة ثم يعودوا من جديد إلى منى.