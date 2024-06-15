«إسلام» يكمل مسيرة عمه في الجزارة.. «بقري وجاموسي وضأن»

يقف إسلام كحلة في جزارة «عمه» ليلًا ونهارًا، للمحافظة على إرث عائلته ببيع لحوم الأضاحي المختلفة، يشرح للزبائن الفروق بين نوع وآخر لشراء المناسب لهم، سواء من حيث السعر أو الطعم أو الجودة.

قرر «إسلام» العمل في مهنة الجزارة منذ 9 سنوات، تنفيذاً لمطلب «عمه»، الذي أراد أن يعلمه مهنة العائلة، حتى يكمل المسيرة ويحافظ على مكانتهم، إذ تعتبر عائلة «كحلة» من أقدم العائلات في «مدبح السيدة زينب»، وتشتهر ببيع أنواع مختلفة من اللحوم، البقري، الجاموسي، الضأن، بالإضافة إلى فواكه اللحوم، بحسب حديثه لـ«الوطن»: «بفضل الله إحنا متميزين لحد النهارده سواء بجودة اللحمة أو الأسعار، وشايف إني كنت عند حسن ظن عمي بيا».

أسعار اللحوم وخصائصها

يبلغ سعر كيلو اللحم البقري 380 جنيهاً، ويعد أفضل أنواع اللحوم، إذ يتميز بمذاق لذيذ وجودة عالية، وتتسم الدهون باللون الأصفر وليس الأبيض، على عكس اللحم الجاموسي، إذ يصل سعر الكيلو إلى 350 جنيهاً، ويتميز اللحم باللون الغامق والنسيج الخشن.

اللحم الضأن ألذ أنواع اللحوم

وبالنسبة للحم الضأن فيعد من ألذ أنواع اللحوم بالنسبة لشريحة كبيرة من الناس، لاحتوائه على نسبة من الدهون تعطى مذاقاً لذيذاً في طهى الأصناف، خاصة طواجن الخضار و«الشوي» أيضاً وفقاً لـ«إسلام»: «بفضّل اللحمة الضاني لأنها بتبقى ملبسة وبتدوب تماماً في الأكل، وبراعي ربنا في كل معلومة، ونفسي نبقى رقم واحد في مصر».

لا تُطهى لحوم الأضاحي فور ذبحها

لا تُطهى لحوم الأضاحي فور ذبحها بل يجب أن تمر بمرحلة التشميع، بوضعها في مكان جيد التهوية عدة ساعات، ما يساعد على تطرية نسيج اللحم، حتى يصبح لذيذاً في الطعم، وبعدها يمكن التخزين في أكياس بجودة عالية: «ما ينفعش الجزار يكون لسه دابح، والناس تروح تشتري وتطبخ على طول، يا إما تشمعها في البيت، أو تستنى على الجزار شوية وبعدين تشتر».