موعد صلاة العيد 2024 في الإمارات.. اعرف التفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الإمارات العربية المتحدة، موعد صلاة العيد 2024، موضحة الأماكن المتاحة والمجهزة ليؤدي المواطنون والمقيمون والحجاج صلاة العيد بها، ووفرت جميع الاحتياجات الضرورية للمصلين.

موعد صلاة العيد 2024 في الإمارات

ويحل غدًا أول أيام عيد الأضحى المبارك الموافق 16 يونيو 2024، 10 ذي الحجة 1445، ويختلف موعد صلاة العيد 2024 في الإمارات من مدينة إلى أخرى.

وفي التقرير التالي، ترصد «الوطن» موعد صلاة العيد 2024 في الإمارات، وتأتي كالتالي:

أبوظبي: الساعة 6:12 صباحًا.

دبي: الساعة 6:10 صباحًا.

العين: الساعة 6:06 صباحًا.

رأس الخيمة: الساعة 6:05 صباحًا.

الظفرة: الساعة 6:17 صباحًا.

عجمان: الساعة 6:07 صباحًا.

الشارقة: الساعة 6:07 صباحًا.

أم القيوين: الساعة 6:07 صباحًا.

خورفكان: الساعة 6:05 صباحًا.

الفجيرة: الساعة 6:05 صباحًا.

إجازة العيد في الإمارات

تستمر احتفالات عيد الأضحى في الإمارات لمدة ثلاثة أيام متتالية، مع إضافة يوم عرفة، لتصبح العطلة الرسمية خمسة أيام، من 15 يونيو إلى 19 يونيو 2024.