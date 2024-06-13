كيف تتقدم لوظيفة في الإمارات عن طريق «العمل»؟.. اعرف الخطوات

تتيح وزارة العمل عبر موقعها الرسمي، إمكانية التقديم على وظائف في دولة الإمارات، في إطار سعيها لتوفير فرص عمل للشباب داخل مصر وخارجها، وترصد السطور التالية كيفية التقديم على الوظائف والبيانات المطلوبة لذلك.

خطوات التقديم على فرصة عمل في الإمارات

وتتيح الوزارة التسجيل في وظائف دولة الإمارات عن الطريق الدخول على الموقع الرسمي للوزارة من هنـــــــــــا، ثم إدخال البيانات التالية:

- الرقم القومي.

- الاسم من الأول إلى الرابع في كل خانة مخصصة.

- المحافظة أو السكن.

- عنوان محل الإقامة الحالي.

- رقم التليفون.

- رقم الواتساب.

- البريد الإلكتروني.

- المستوى التعليمي.

- اختيار المهنة، والتي يتوفر فيها خياران (مشرف مواقع البناء - حداد خراسانة مسلحة).

- رقم جواز السفر.

- تاريخ استخراج الجواز.

- تاريخ انتهاء الجواز.

فرص عمل في الإمارات

يذكر أنّ وزارة العمل أعلنت قبل عدة أيام توافر فرص عمل للمصريين بالإمارات، في تخصصات (مشرف عمال - حداد مسلح)، برواتب تبدأ من 1500 إلى 4000 درهم إمراتي، بمدة عمل 8 ساعات يوميًا، وساعات إضافية طبقا للإنتاجية، مع توفير مبيت مكيف للعمال، ومواصلات خاصة بالشركة من وإلى أماكن العمل، وتأمين طبي بعقد يستمر سنتين.