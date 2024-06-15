سعر الريال السعودي اليوم السبت 15-6-2024 في البنوك مقابل الجنيه المصري

أعلن البنك المركزي عن تحديث سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 15-6-2024، عند مستوى 12.71 للشراء، و12.74 جنيه للبيع، حسب المنصة الرسمية للبنك على الإنترنت.

تنشر «الوطن» سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وفقًا لآخر تحديثات أعلنتها مواقع البنوك عبر الإنترنت.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي، اليوم السبت 15-6-2024 نحو 12.68 جنيه للشراء، و12.71 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، اليوم السبت نحو 12.69 جنيه للشراء، و12.72 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، اليوم، نحو 12.67 جنيه للشراء و12.71 جنيه للبيع.

استقرار سعر الصرف في البنوك

وتشهد أسعار صرف العملات حالة من الاستقرار والثبات داخل البنوك المصرية، بعد تحرير سعر الصرف مؤخرًا للدولار، وباقي العملات مقابل الجنيه المصري، وتبع تحرير سعر الصرف اختفاء السوق السوداء لتجارة العملات.

وتوفر البنوك السيولة اللازمة لعمليات الاستيراد للسلع والبضائع اللازمة للشركات والأفراد، بسبب تدفق السيولة النقدية للعملة الصعبة من عوائد الاستثمارات الكبيرة التي تشهدها البلاد مؤخرًا.