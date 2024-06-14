سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 14-6-2024 مقابل الجنيه المصري

شهد سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 13-6-2024 استقرارًا في مختلف البنوك المصرية، قبل وقفة عيد الأضحى المبارك، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وفقًا لآخر تحديثات أعلنتها مواقع البنوك عبر الإنترنت.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري اليوم الجمعة نحو 12.70 للشراء، و12.73 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، اليوم الأهلي المصري، اليوم الجمعة نحو 12.70 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

فيما بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، اليوم الجمعة نحو 12.70 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، اليوم نحو، 12.70 جنيه للشراء، 12.67 جنيه للبيع.