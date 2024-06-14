رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 14-6-2024 مقابل الجنيه المصري

كتب:

وليد عبد السلام
08:03 ص | الجمعة 14 يونيو 2024
ريال سعودي

ريال سعودي

شهد سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 13-6-2024 استقرارًا في مختلف البنوك المصرية، قبل وقفة عيد الأضحى المبارك، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وفقًا لآخر تحديثات أعلنتها مواقع البنوك عبر الإنترنت. 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري اليوم الجمعة نحو 12.70 للشراء، و12.73 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، اليوم الأهلي المصري، اليوم الجمعة نحو 12.70 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للشراء. 

سعر الريال السعودي في بنك مصر

فيما بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، اليوم الجمعة نحو 12.70 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة 

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، اليوم نحو، 12.70 جنيه للشراء، 12.67 جنيه للبيع.

اقرأ المزيد:

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 29-1-2024 مقابل الجنيه المصري

استقرار سعر الريال السعودى في البنوك المصرية اليوم الخميس

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 10-7-2023 في البنوك

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 6-3-2022 في مصر
بقلم وليد عبد السلام