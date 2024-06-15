موعد صلاة العيد 2024 في دبي.. تعرف على الاستعدادات

ساعات قليلة تفصلنا عن أول أيام عيد الأضحى في الإمارات العربية المتحدة، إذ يتحرى المسلمون موعد صلاة العيد 2024 في دبي، وذلك حتى يستعد المغتربون والمسلمون لصلاة العيد.

موعد صلاة العيد 2024 في دبي

ويُعتبر معرفة موعد صلاة العيد 2024 في دبي مناسبة دينية مهمة ليحتفل بها المسلمون في الإمارات بالبهجة والفرحة، من خلال خروجهم لأداء صلاة العيد، وتقديم التبرعات للفقراء والمحتاجين، وتبادل الزيارات مع الأهل والأصدقاء.

وبحسب ما أعلنته الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الإمارات العربية المتحدة، بأن يكون موعد صلاة العيد 2024 في دبي الساعة 6:10 صباحًا.

الاستعدادات لصلاة العيد في دبي

وتقوم السلطات المحلية والجهات ذات الصلة في دبي بالاستعداد لاستقبال المصلين وتوفير الساحات المناسبة لأداء صلاة العيد، مع تُجهز الساحات والمساجد بكل الاحتياجات اللازمة لضمان توفير بيئة مريحة وآمنة للمصلين.

العادات والتقاليد خلال عيد الأضحى في دبي

يقوم المسلمون في دبي بزيارة بعضهم البعض، وتبادل التهاني والتبريكات بمناسبة العيد.

يُعتبر عيد الأضحى فرصة لتقديم التبرعات والمساهمات الخيرية للفقراء والمحتاجين، والمشاركة في روح العطاء والتضامن عن طريق ذبح الأضحية.

استقبال المصلين والإجراءات الوقائية

تُقام صلاة العيد في مساجد معينة وأماكن مخصصة، وتُحاول الجهات المعنية تنظيم العدد وتطبيق الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة المصلين.