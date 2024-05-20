«وفر 900 جنيه».. طريقة إعداد شيكولاتة دبي بخطوات بسيطة

تحوَّلت شيكولاتة دبي إلى «تريند»، خلال الساعات الماضية، بسبب سعرها الذي يصل إلى 900 جنيه، رغم أنها شيكولاتة عادية، لكنها محشوة كنافة بنكهات مختلفة، لذا يمكن إعدادها في خطوات بسيطة، للحصول على نفس نتيجة الجاهزة.

أوضحت الشيف توتا مراد في برنامج «عيش وملح»، على قناة cbc sofra، طريقة بسيطة لإعداد شيكولاتة دبي بنفس نتيجة الجاهزة.

المقادير:

500 جرام شوكولاتة دارك أو بالحليب، ويمكن اختيار النوع المفضل.

250 جرام شوكولاتة بيضاء مبشورة أو مقطعة مكعبات صغيرة.

250 جرام كنافة مفرومة ومحمرة في سمنة بلدي أو زبدة، ولا يفضل استخدام الزيت في تحمير الكنافة.

زبدة فستق أو صوص فستق قوامه سميك.

طريقة عمل شوكولاتة دبي