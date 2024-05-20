«وفر 900 جنيه».. طريقة إعداد شيكولاتة دبي بخطوات بسيطة
كتب:
شروق مراد
11:10 م | الإثنين 20 مايو 2024
شيكولاتة دبي
تحوَّلت شيكولاتة دبي إلى «تريند»، خلال الساعات الماضية، بسبب سعرها الذي يصل إلى 900 جنيه، رغم أنها شيكولاتة عادية، لكنها محشوة كنافة بنكهات مختلفة، لذا يمكن إعدادها في خطوات بسيطة، للحصول على نفس نتيجة الجاهزة.
أوضحت الشيف توتا مراد في برنامج «عيش وملح»، على قناة cbc sofra، طريقة بسيطة لإعداد شيكولاتة دبي بنفس نتيجة الجاهزة.
المقادير:
- 500 جرام شوكولاتة دارك أو بالحليب، ويمكن اختيار النوع المفضل.
- 250 جرام شوكولاتة بيضاء مبشورة أو مقطعة مكعبات صغيرة.
- 250 جرام كنافة مفرومة ومحمرة في سمنة بلدي أو زبدة، ولا يفضل استخدام الزيت في تحمير الكنافة.
- زبدة فستق أو صوص فستق قوامه سميك.
طريقة عمل شوكولاتة دبي
- يمكن تحضير شيكولاتة دبي في المنزل، وبمكونات موفرة أرخص من الشيكولاتة الجاهزة، وتبدأ الخطوة الأولى بتحضير طبق ربع كيلو من الكنافة المفرومة والمحمرة، زبدة فستق أو صوص فستق سميك نوعًا ما، ويخلط جيدًا حتى تندمج الكنافة مع الصوص.
- في صينية ويفضل قالب إنجلش كيك، حتى تأخذ شكل الشيكولاتة الجاهزة، ويمكن دهنه بمادة دهنية، أو وضع كيس بلاستيك مفرود، وفرد طبقة من الشوكولاتة البيضاء على شكل خطوط، وتترك قليلاً لتتماسك، ثم توضع حشوة الكنافة، وبعدها الشوكولاتة الغامقة، وتدخل على درجة حرارة متوسطة مائلة للهادئة.