موعد صلاة العيد 2024 في تركيا.. وأشهر أماكن الصلاة

يهتم المسلمون بمعرفة موعد صلاة العيد في كل بقاع العالم، وفي تركيا يبحث الأتراك والسائحين، عن موعد صلاة العيد 2024 في تركيا، خصوصا أن المسلمين يشكلون نسبة كبيرة تصل إلى 97.8%، ويتبادل المسلمون التهاني والتبريكات في هذه الفترة، حيث يذبحون الأضاحي اقتداء بسنة النبي إبراهيم عليه السلام، ويتبرعون باللحوم للفقراء والمحتاجين، ويتبادلون الزيارات والضيافة في جو من البهجة والتآلف.

موعد صلاة العيد 2024 في تركيا

حددت إدارة الشؤون الدينية التركية، موعد صلاة العيد 2024 في تركيا، في مختلف المدن، حيث يختلف وقت الصلاة من مدينة إلى أخرى، وفقا للتوقيت المحلي لكل مدينة، نستعرض لكم أوقات صلاة العيد في بعض المدن الرئيسية، كما جاء في الإعلان الرسمي:

في مدينة إسطنبول، سيكون موعد صلاة عيد الأضحى في الساعة 6:15 صباحًا

في مدينة بورصة سيكون عند الساعة 6:17 صباحًا

مدينة أضنة فسيكون موعد أداء صلاة العيد في الساعة 6:00 صباحًا

في مدينة أنطاليا ستكون في الساعة 6:18 صباحًا.

في مدينة بوردور سيتم أداء صلاة العيد عند الساعة 6:18 صباحًا

في مدينة أردهان صلاة العيد في الساعة 5:20 صباحا

في مدينة إرزينجان، فسيكون موعد صلاة العيد في الساعة 5:36 صباحا

في مدينة أرضروم ستقام في الساعة 5:29 صباحًا.

في مدينة إزمير سيؤدون المسلمون صلاة العيد في الساعة 6:29 صباحًا

أشهر أماكن صلاة العيد 2024 في تركيا

بجانب موعد صلاة العيد 2024 في تركيا، أشهر أماكن لصلاة عيد الأضحى 2024 في تركيا توزع حوالي 86700 مسجد في مختلف المدن التركية ويعد هذا العدد من بين أكبر الدول في العالم من حيث عدد المساجد.

ومن بين الأماكن البارزة التي يتوجه إليها المسلمون لأداء صلاة عيد الأضحى عام 2024، يشتهر بعض المساجد الرئيسية والواجهات الدينية التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من التراث الإسلامي في البلاد.