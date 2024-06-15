محافظة القاهرة تخصص أرقاما لتلقي شكاوى المواطنين خلال عيد الأضحى

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، انتهاء الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالأحياء ومديريات الخدمات وإلغاء الإجازات.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنّ مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة طوال إجازة العيد، كما تم ربطهما بغرف عمليات المديريات الخدمية والأحياء لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة، مشيرًا إلى أنّ المواطنين يمكنهم التواصل مع غرفة العمليات المركزية على رقمي الخط الساخن 15496، و114 للإبلاغ عن أي مشكلات في الخدمات قد تواجههم للعمل على حلها على الفور.

إنتاج خبز مطابق للأوزان

وشدد على مديرية التموين بالمرور على المخابز للتأكد من إنتاجها كامل حصتها من الدقيق وإنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات والبيع بالسعر المقرر وتوفير الخبز بالمناطق التي يلاحظ شدة الطلب على الخبز بها، مؤكدًا أنّ المحافظة اتخذت الإجراءات اللازمة كافة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك، أنّ الأجهزة التنفيذية ستشدد الرقابة على الأسواق والمحال العامة لضبط الأسعار ومنع الاستغلال واحتكار السلع.

وأكد محافظ القاهرة على مديريات الطب البيطري والصحة والتموين ومباحث التموين، عمل حملات مشتركة للمرور على منافذ البيع والمحلات التي تبيع اللحوم الطازجة والمجمدة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، مع تكثيف حملات منع الذبح خارج المجازر.

نظافة وتجميل القاهرة

وشدد على تكثيف حملات النظافة من خلال شركتي النظافة والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، والتركيز على أماكن إقامة صلاة العيد والمحاور الرئيسية وأماكن المتنزهات والحدائق والطرق المؤدية إليها مع مراجعة أعمدة الإنارة وتغيير الكشافات غير الصالحة، والتنسيق مع مديرية الصحة، والإسعاف والتأكد من استعداد المستشفيات والمراكز الطبية من حيث أطقم الأطباء والتمريض وتوافر الأدوية للتعامل مع أي طارىء.