موعد صلاة العيد 2024 في أبو ظبي.. تعرف على أماكن الساحات

ساعات قليلة تفصل المسلمين عن عيد الأضحى المبارك، بينما يهتم ملايين المواطنين في دولة الإمارات العربية المتحدة بمعرفة موعد صلاة العيد 2024 في أبو ظبي قبل التوجه إلى المساجد والساحات لأداء الصلاة.

موعد صلاة العيد 2024 في أبو ظبي

يعتبر موعد صلاة العيد 2024 في أبو ظبي، مناسبة دينية بارزة تُحتفل بها المسلمون في الإمارات بروح من البهجة والفرح، يتجلى ذلك من خلال خروجهم لأداء صلاة العيد والمشاركة في تقديم التبرعات للفقراء والمحتاجين، وتبادل الزيارات والتهاني مع الأهل والأصدقاء، معبرين عن قيم التضامن والمحبة في هذه المناسبة المميزة.

من المتوقع أن يكون موعد صلاة العيد 2024 في أبو ظبي في الساعة 6:12 صباحًا.

مصليات عيد الأضحى في أبو ظبي

مسجد ناصر بن مذكر آل شافي الهاجري.

مسجد خميس سيف كشيش الظاهري.

مسجد مجمع الجيمي للسكن العمالي.

مسجد ساري أحمد المزروعي.

مسجد علياء هالل مرشد الهاملي.

مسجد الهدى.

مسجد الشهيد ناصر عبد الله ميرزا

مسجد درویش بن کرم

مسجد الزبير بن عوام.

تبرع المسلمون بالأضاحي

وتنصح السلطات بالحضور إلى المسجد أو الساحة المخصصة للصلاة مبكرًا لتسهيل الدخول والوقوف في الصفوف، وارتداء الثياب النظيفة والمناسبة للصلاة، مع اتباع إرشادات السلامة والصحة العامة.

وتعد صلاة عيد الأضحى فرصة للمسلمين لتعزيز الروح الدينية والاجتماعية، وتعزيز روح التسامح والتواصل مع الأهل والأصدقاء، وتعكس صلاة العيد قيم العطاء والتضامن، إذ يتبرع المسلمون بالأضاحي والتبرعات للفقراء والمحتاجين في هذا اليوم المبارك.