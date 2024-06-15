موعد صلاة العيد 2024 في الرياض ومختلف المحافظات السعودية

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الرياض ومختلف محافظات المملكة، والأمكن المجهزة لاستقبال جموع المسلمين.

موعد صلاة العيد 2024 في الرياض

وتحتفل المملكة العربية السعودية ومدينة الرياض بعيد الأضحى المبارك، غدا الأحد، وتصلي صلاة العيد 2024 في الرياض، بعد 15 دقيقة من شروق الشمس.

موعد صلاة العيد 2024 في الرياض والمحافظات السعودية

يكون موعد صلاة العيد 2024 في الرياض في الساعة 5:46 صباحًا.

ويكون موعد صلاة العيد في مكة المكرمة هو الساعة 6:09 صباحًا.

وفي نجران تكون صلاة العيد في الساعة 5:56 صباحًا.

وفي سكاكا يكون موعد صلاة عيد الأضحى في الساعة 5:58 صباحًا.

وفي جازان يحل موعد صلاة العيد في الساعة 5:56 صباحًا.

وتقام صلاة عيد الأضحى في تبوك في تمام الساعة 6:02 صباحًا.

وفي المدينة المنورة يكون موعد صلاة العيد في الساعة 6:07 صباحًا.