تعرف على موعد صلاة العيد 2024 في إسطنبول.. الأماكن والساحات

ينتظر الأتراك عيد الأضحى المبارك للاحتفال بالعيد وأداء الصلاة وذبح الأضحيات، إذ يبحثون عن موعد صلاة العيد 2024 في إسطنبول وأماكن وساحات الصلاة، إذ بعد صلاة العيد، يقوم الأصدقاء والأقارب بزيارة بعضهم البعض ويتبادلون الزيارات والضيافة في جو من البهجة والتآلف، تُعتبر هذه المناسبة فرصة لتعزيز الروابط الاجتماعية والتضامن بين الأفراد في المجتمع التركي، لعام 2024.

موعد صلاة العيد 2024 في إسطنبول

وتم تحديد موعد صلاة العيد 2024 في إسطنبول وأماكن وساحات الصلاة، إذ حددت إدارة الشؤون الدينية أول يوم العيد في يوم الأحد 16 يونيو، وينتهي في اليوم الرابع الأربعاء 19 يونيو، على أن يكون يوم وقفة عرفات إجازة نص يوم بجانب 4 أيام العيد إجازة، ويختلف وقت صلاة العيد يختلف من مدينة إلى أخرى، على أن تكون صلاة العيد في إسطنبول في تمام الساعة 6:15 صباحًا.

أماكن وساحات الصلاة 2024 في إسطنبول

تم تحديد أماكن وساحات الصلاة 2024 في اسطنبول، إذ أن هناك العديد من المساجد في تركيا، حيث يتم أداء صلاة عيد الأضحى، وبعض هذه المساجد تشمل جامع فيروز أغا وجامع العرب (مسجد الفاتح) في إسطنبول.