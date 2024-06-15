موعد صلاة عيد الأضحى 2024 بمحافظة شمال سيناء.. 7 ساحات و580 مسجدا

حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيولوجيا موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في محافظة شمال سيناء غدا الأحد، موضحا أنها تؤدى الساعة 6:05 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في محافظة شمال سيناء

وأوضحت مديرية أوقاف شمال سيناء، أنها خصصت استاد طور سيناء لإقامة صلاة العيد، إضافة إلى 6 ساحات أخرى داخل الاستاد، كما تم تجهيز 587 موقعا للصلاة، بينها 7 ساحات و580 مسجدا.

ووفقًا المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيولوجيا فإن موعد صلاة عيد الاضحى 2024 محافظة شمال سيناء غدا الأحد في تمام الساعة السادسة و5 دقائق صباحًا وذلك بعدما أعلن المعهد في بيان له اليوم عن مواقيت صلاة عيد الأضحى غدًا الأحد في جميع محافظات مصر.

وشددت أوقاف شمال سيناء، في بيان سابق، على التزام الأئمة المعتمدين فقط بصعود المنابر، مؤكدة وجود حملات تنظيف وتعقيم في جميع المساجد، كما شددت على ضرورة التواصل المستمر بين الأئمة وغرفة العمليات بديوان عام المديرية.

خطبة عيد الأضحى في شمال سيناء

ووفقًا لما كشفه بيان الأوقاف، فإن خطبة عيد الأضحى ستركز على أهمية صلة الأرحام وحب الوطن والعمل على وحدة الناس، بالإضافة إلى التوسعة على الفقراء والمساكين والأهل والأولاد إحياءً للسنة النبوية.