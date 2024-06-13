محافظ شمال سيناء يستقبل وفدا من السفارة الفلسطينية والجمعيات الخيرية

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الخميس، وفدا من السفارة الفلسطينية والجمعيات الخيرية الأردنية، في مكتبه بديوان عام المحافظة بالعريش، بحضور اللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ.

ورحب المحافظ بالوفد على أرض محافظة شمال سيناء، مؤكدًا أنه منذ بداية الحرب على قطاع غزة رفعت المحافظة درجة الاستعداد في مختلف القطاعات، وخصصت عمارات السبيل بالعريش لإقامة العالقين والمصابين الفلسطينيين ومرافقيهم، وتوفير إقامة وإعاشة كاملة لهم، بجانب توفير الخدمات الأخرى لهم بالمجان، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

المساعدات تصل العريش على 3 مسارات

وأشار المحافظ، إلى استقبال المساعدات التي تصل العريش عبر 3 مسارات، تتمثل في «الشاحنات والسفن» والطائرات عبر مطار العريش الدولي، حيث يقوم الهلال الأحمر المصري باستقبال المساعدات ووضعها في المخازن اللوجستية بالعريش وإدخالها إلى قطاع غزة.

معبر رفح البري

أشار المحافظ إلى وجود 6 معابر بين قطاع غزة والأراضي المحتلة، على رأسها معبر رفح البري في الجنوب، والذي يقع تحت إدارة مصرية فلسطينية.

وأضاف أنه منذ اليوم الأول فتحت مصر المعبر لاستقبال المصابين الفلسطينيين والعالقين وأصحاب الجوازات الأجنبية، وإدخال المساعدات المتنوعة إلى القطاع، لافتا إلى أن بوابة المعبر من الجانب المصري مفتوحة، وسيتم استئناف إدخال المساعدات واستقبال الجرحى والمصابين، عقب تخلي الاحتلال عن السيطرة على الجانب الفلسطيني من المعبر.

من جانبه ثمن الدكتور زكريا محمد الشيخ، مدير منظمة الإمداد «فاونديشن»، الدور الكبير الذي تقوم به القيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس السيسي تجاه الفلسطينيين في قطاع غزة، مقدمًا الشكر لمصر حكومة وشعبًا.

ونفى «الشيخ» الادعاءات التي يروجها البعض حول عرقلة مصر إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، واصفا إياها بالأكاذيب الظالمة، مؤكدا أن العالم أجمع يعلم من الذي يعرقل إدخال المساعدات إلى غزة.

وأشار كمال الخطيب، مندوب السفارة الفلسطينية، إلى ذبح 65 عجلًا خلال عيد الأضحى المبارك وتوزيعها على الفلسطينيين بشمال سيناء، بجانب توزيع المبالغ المالية على عدد 1200 فلسطينيًا من العالقين والمرضى والمرافقين بمحل إقامتهم بالمحافظة، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية في شمال سيناء.

الوفد يزور مستشفيات شمال سيناء

وأعلن الخطيب، عن قيام الوفد بزيارة مستشفيات «العريش وبئر العبد والشيخ زويد ومراكز الاستشفاء» بكلا من العريش وبئر العبد والشيخ زويد، والفلسطينيين المقيمين في عمارات السبيل والعالقين في مختلف مدن المحافظة، ويقدر عددهم بحوالي 1200 شخص.

وضم الوفد كلا من خالد عطية، محمد الجمالي، كمال الخطيب، من السفارة الفلسطينية بالقاهرة، وجو كيو واه، سنغافوري الجنسية، وممدوح كامل علي، ألماني الجنسية، زكريا محمد عيد الشيخ، أردني، محمد أحمد موتالا، جنوب إفريقيا، أيمن محمد الزغني، وإبراهيم محمد الفقيه، أردني.