5 خطوات بسيطة في تقطيع لحم الأضحية.. «فوائدها كثيرة»

تقطيع لحم الأضحية، يعتبر من أهم الخطوات بعد الانتهاء من الذبح احتفالا بعيد الأضحى المبارك، فمن خلال تقطيع اللحم بطريقة صحيحة يمكن الحصول على قطع متناسقة وسهلة الطهي، فضلًا عن فوائدها الكثيرة التي تحسن من مذاق الطعام ونكهته، لذلك نستعرض 5 خطوات بسيطة في تقطيع لحم الأضحية.

إعداد أداة حادة

إعداد أداة حادة للتقطيع هو أولى خطوات تقطيع لحم الأضحية، ومنها سكين القطع الذي يحتوي على شفرة حادة ويقطع اللحم بسهولة، ويُستخدم أيضًا أكياس بلاستيكية لحفظ أجزاء اللحم المقطعة، عند البدء في تقطيع لحم الأضحية، يجب عدم الإسراع في التقطيع وتركه يهدأ بعد الذبح، وذلك حفاظًا على جودة اللحم، وفقًا لما نشرته قناة «سي بي سي سفرة» في تقريرها.

هناك طرق شائعة تستخدم في تقطيع لحم الأضحية، تهدر الكثير من نوعيات اللحوم المختلفة التي تحتويها الأضحية، والتي من الممكن استخدامها في إعداد الكثير من أصناف الطعام الشهية، لذلك يمكن تقطيع لحم الأضحية إلى شرائح بالعرض بحيث يكون اتجاه نسيج اللحم للخارج، إذ تساعد هذه الطريقة على سرعة التسوية وتسهيل عملية المضغ.

طريقة تقطيع لحم الأضحية

بينما تأتي طريقة تقطيع اللحم البارد، بعد تركه يرتاح في درجة حرارة الغرفة لمدة 30 دقيقة قبل التقطيع، واستخدام سكينًا حادًا ذا شفرة طويلة رفيعة مرنة مخصصة للحم، البحث عن خطوط العضلات في اللحم، وتقطيعها عكس اتجاهها للحصول على شرائح طرية، ومن ثم البدء في تقطيع اللحم إلى شرائح سميكة، ثم تقطيعها إلى شرائح رفيعة حسب الرغبة، وأخيرًا ترتيب شرائح اللحم الباردة على طبق التقديم، وتزين بالخضروات والأعشاب.