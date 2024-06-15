نصائح مهمة قبل الذبح بساعات.. «امنع الأكل عن الأضحية في هذا التوقيت»

ساعات قليلة، وتبدأ شعائر عيد الأضحى المبارك، التي تتضمن أداء الصلاة وذبح الأضاحي، وسط حالة من الفرح والسعادة من الكبار والصغار، وهناك نصائح يجب مراعاتها قبل ذبح الأضاحي للحصول على لحوم صحية وسليمة، بينها أنّ هناك توقيتًا معينًا يجب منع الأضحية فيه من تناول الطعام.

اختيار الأضحية المناسبة

الدكتورة أسماء صبحي المليجي، طبيبة بيطرية وأخصائية علوم الأغذية، أوضحت خلال حديثها لـ«الوطن»، أنه عند عقد النية لذبح الأضحية، لا بد من اتباع عدة نصائح ومن أبرزها توافر شروط الأضحية كافة، من حيث السن وسلامة الجسد أي ليس بها أي جروح، ومنع الأضحية «العجل أو الخروف» من تناول الطعام قبل ذبحها بنحو 20 ساعة.

وشرحت أنه علميًا تُمنع الأضحية من تناول الطعام قبل ذبحها بمدة تصل إلى 72 ساعة، لكن رغبة في عدم تركها بالجوع هذه المدة، يجب منعها عن الطعام نحو 20 ساعة، مشيرة إلى أنّ منع الأضحية عن الطعام قبل الذبح مفيد للغاية للحمة ويعزز فوائدها للجسد.

نصائح قبل ذبح الأضحية

وتابعت «المليجي» أنه يجب تقييد الأضحية جيدًا حتى لا تؤذي من حولها وذبحها في مكان مليء بالماء وذلك لغسل الدم، حتى لا يتسبب بنمو البكتيريا في المكان المحيط بها، وأخيرًا تقطيعها وتنظيفها في مكان نظيف يختلف عن مكان الذبح، وإبعاد المياه عن اللحمة بعد ذبح الأضحية منعًا لانتشار البكتيريا على سطحها.

وأشارت «المليجي» إلى أنه لا بد من عدم وضع اللحمة في أكياس وتخزينها مباشرة في الفريزر بعد الذبح، بل يجب تركها في درجة حرارة منخفضة قليلًا مثل الثلاجة، ومن ثم رفعها إلى الفريزر، كما أنّ الأحشاء الداخلية للأضحية لا يزيد تخزينها عن مدة تصل إلى 7 أيام حتى لا تفقد قيمتها الغذائية، وكذلك يجب تخزين قطع اللحمة على حسب الطبخة، تجنبًا لفقدان القيمة الغذائية أيضًا.