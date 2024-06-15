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عاجل.. موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة.. اقتربت من 50 مئوية

كتب:

محمد أبو عمرة
06:20 م | السبت 15 يونيو 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أعلن الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة، عن بشرى سارة بشأن حالة الطقس الحالية، وارتفاع درجات الحرارة بقيم قياسية.

وأكد «فهيم» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الموجة شديدة الحرارة في طريقها للانكسار، بسبب تدهور المرتفع الجوي نتيجة ضغط الكتلة الشمالية المندفعة من ناحية أوروبا.

موعد انكسار الموجه

أضاف أن انكسار الموجة يبدأ بداية من ليل اليوم السبت 15-6 من أقصى الشمال الغربي «الساحل الشمالي ومطروح والمحافظات الساحلية».

ويبدأ يوم الأحد 16 - 6 (أول يوم العيد)، ويستمر توغل الكتلة الهوائية الباردة لتكسر حرارة الأجواء، بنحو 5 درجات على مناطق شمال الدلتا والوجه البحري والقاهرة.

وتابع أنه بداية من يوم الاثنين 17 - 6 (ثاني يوم العيد) تتوغل الكتلة الباردة لتكسر حرارة مصر الوسطى وشمال الصعيد، حتى سوهاج وقنا، وتتوغل يوم الثلاثاء 18- 6 (تالت يوم العيد) لتصل مناطق جنوب الصعيد.

ولفت إلى أنه مع الوضع فى الاعتبار أننا في الأسبوع التاني من بؤونة، ما يعني فعلياً دخول فصل الصيف شديد الحرارة، متوقعا انه فى الفترات ما بين الموجات يكون هناك سرعات عالية من الرياح وممكن أن تكون محملة بالرمال والأتربة (متوقع فى مناطق الواحات وجنوب الصعيد وبعض المناطق المتفرقة) على فترات متفرقة.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.