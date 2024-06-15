اعرف موعد صلاة العيد 2024 في المغرب وساحات المساجد المختلفة

يتحرى مواطنو المملكة المغربية موعد صلاة العيد 2024 وأماكن الصلاة، احتفالا بعيد الأضحى المبارك المعروف أيضا بعيد النحر وهو العيد الثاني للمسلمين في التقويم الهجري.

بحث عن موعد صلاة العيد 2024 في المغرب وأماكن الصلاة

يأتي التزامن بالبحث عن موعد صلاة العيد 2024 في المغرب احتفالا بذكرى النحر في الإسلام عندما افتدى الله النبي إسماعيل عليه السلام نجل النبي إبراهيم بكبش من السماء، بعد رؤية رآها النبي إبراهيم أنه يذبح ابنه وتقام صلاة عيد الأضحى في المغرب ومختلف الدول العربية في ساحات المساجد وبعض الميادين العامة، نظرا لتواجد عدد كبير من المصلين في العيد، ومنها مسجد الخير ومسجد العتيق ومسجد الكوثر ومسجد الضحى والأندلسيين ومسجد السنة ومسجد النوار ومسجد بن يوسف ومسجد مكناس الكبير ومسجد قصبة النوار ومسجد سوق الأحد ومسجد المنصور الموحدي.

موعد صلاة العيد 2024 في المغرب وأماكن الصلاة

وسيكون موعد صلاة العيد 2024 في المغرب متغيرا، حيث تبدأ الصلاة في مدينة الدار البيضاء الساعة السابعة صباحا، وفي فاس أيضا والرباط وطنجة وبني ملال وتازة والخميسات في السابعة صباحا، ولكن في عمالة ووجدة أنجاد في الثامنة صباحا، وكذلك في كلميم، وستكون صلاة العيد في مختلف مساجد المغرب ومنها مسجد الحسن الثاني وجامع الكتبية ومسجد ضريح محمد الخامس، ومسجد أهل فاس ومسجد باب عجيسة، على أن تكون إجازة عيد الأضحى في المغرب 3 أيام تبدأ من يوم الاثنين 17 يونيو وتنتهي الأربعاء 19 يونيو الجاري، وحرصت المغرب على صرف الرواتب في البلاد في يوم 12 يونيو الجاري بحسب وكالة الأنباء المغربية.