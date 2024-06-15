مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية أول أيام العيد

يبتغي المسلمون إلى التقرب إلى الله من خلال الصلاة باعتبارها ثاني أركان الإسلام، وأول ما يُسأل عليها العبد عند دخول القبر، لذا يهتمون بمعرفة مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية لأداء الصلاة المفروضة عليهم، وذلك تزامنا مع أيام عيد الأضحى والتي يكون أولها غدا.

مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية بالتوقيت الصيفي خلال أيام شهر زي الحجة وقبل قدوم عيد الأضحى المبارك، وذلك من أجل أداء فريضة الصلاة في وقتها المحدد دون تقديم أو تأخير للحصول على الأجر العظيم من الله.

توقيت الصلاة في المنوفية

موعد أذان الفجر في المنوفية حسب التوقيت الصيفي سيكون في تمام الساعة 4:06 صباحا

موعد أذان الظهر في المنوفية حسب التوقيت الصيفي سيكون في تمام الساعة 12:57 مساء

موعد أذان العصر في المنوفية حسب التوقيت الصيفي سيكون في تمام الساعة 4:34 مساء

موعد أذان المغرب في المنوفية حسب التوقيت الصيفي سيكون في تمام الساعة 8:00 مساء

موعد أذان العشاء في المنوفية حسب التوقيت الصيفي سيكون في تمام الساعة 9:35 مساء.