بشرى سارة.. 10 مناطق لا تتجاوز درجة حرارتها 35 مئوية في أول أيام العيد

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة شهدته حالة الطقس في البلاد خلال الأيام السابقة؛ على إثر تعرُّض البلاد لموجة حارة شديدة، إلا أن سخونة الطقس هذه لن تستمر خلال أول أيام عيد الأضحى؛ إذ ستنخفض درجات الحرارة بمعدل 3 - 4 درجات، بل وهناك 10 مناطق لن تتجاوز درجة حرارتها الـ35 مئوية.

طقس أول أيام عيد الأضحى 2024

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد في أول أيام عيد الأضحى المبارك، موضحة أنها تشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

10 مناطق لا تتجاوز درجة حرارتها 35 مئوية

واتضح من عرض «الأرصاد» لحالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد في أول أيام عيد الأضحى المبارك، أن هناك 10 مناطق لن تتجاوز درجة حرارتها الـ35 مئوية، وهي:

كفر الشيخ: 35 درجة مئوية. دمياط: 33 درجة مئوية. بورسعيد: 33 درجة مئوية. العريش: 34 درجة مئوية. رفح: 35 درجة مئوية. كاترين: 33 درجة مئوية. الإسكندرية: 30 درجة مئوية. العلمين: 30 درجة مئوية. مطروح: 30 درجة مئوية. السلوم: 31 درجة مئوية.

حالة الطقس غدًا الأحد

وكشفت «الأرصاد» عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد في أول أيام عيد الأضحىى، موضحة أنه يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل علي السواحل الشمالية.