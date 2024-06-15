موعد صلاة عيد الأضحى 2024 بمحافظة الأقصر.. تجهيز عشرات الساحات للمصلين

أعلنت مديرية الأوقاف عن موعد صلاة عيد الأضحى 2024 بمحافظة الأقصر، بعدما خصصت حوالي 53 ساحة موزعة على مدن وقرى المحافظة، لاستقبال الآلاف من المصلين، وكذلك الاحتفال بالعيد.

وأكدت المديرية الالتزام بموعد صلاة عيد الأضحى 2024 بمحافظة الأقصر، معلنة عن تجهيز 4 ساحات لإقامة الصلاة، وهي: «ساحة العارف بالله سيدي أبو الحجاج الأقصري، ساحة منشأة العماري، ساحة نجع الطويل بالكرنك، وساحة أبو بكر الصديق».

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 محافظة الأقصر

وكشفت المديرية، في بيان، أن موعد صلاة عيد الأضحى 2024 بمحافظة الأقصر تمام الساعة 6:23 صباحًا، بالتزامن مع جاهزية عدد كبير من الساحات داخل قرى ومدن المحافظة، من بينها ساحة الشيخ عمران بقامولا، ساحة الشيخ العزب بقامولا، ساحة الشيخ عامر بقامولا، ساحة الشيخ محمد الزمامي بقامولا، ساحة مركز شباب الطارف بالقرنة، ساحة مركز شباب البعيرات، ساحة الإصلاح الزراعي بالبعيرات، ساحة مركز شباب اللاقالته، ساحة حاجر الضبعية، وساحة نجع الطارف بالقرنة.

13 ساحة تستقبل المصلين في إسنا

وفي مركز ومدينة إسنا، أعلنت الأوقاف عن تخصيص 13 ساحة، وهي: ساحة مركز شباب الشغب، ساحة النور المحمدي بالدبابية، ساحة أبو فرغل بالحميدات، ساحة الرحمن بتوماس، ساحة السادة الإدريسية بالدير، ساحة آل البيت بالحليلة، ساحة العتيق بالكلابية، ساحة المدينة المنورة بالحلة، ساحة مركز شباب السلام ببندر إسنا، ساحة السنترال القديم ببندر إسنا، ساحة المدرسة الابتدائية بالقضا، ساحة مركز شباب الدير، وساحة التقوى بالهنادي.