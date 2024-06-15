5 علامات تدل على فساد اللحوم المجمدة.. تأكد من الرائحة

اعتاد المصريون على تناول اللحوم في عيد الأضحى المبارك، سواء بعد ذبح الأضحية أو عندما تستقبل الأسر لحوما مهداة من الأهل والأصدقاء وفاعلي الخير، وعادة ما تحفظ تلك الكميات في الثلاجة قبل طهيها مما يعرضها إلى أحيانًا إلى الفساد.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، 5 علامات مهمة تشير إلى فساد اللحوم المجمدة وعدم صلاحيتها للأكل، حسبما أوردت المعهد القومي للتغذية.

علامات تشير إلى فساد اللحوم

عدد المعهد القومي للتغذية، بعض العلامات التي تشير إلى فساد اللحوم وعدم صلاحيتها للأكل، التي قد يجهلها البعض ويمكن معرفتها على النحو التالي:

يمتاز اللحم الطازج بملمسه الجاف والمتماسك، على عكس اللحوم الفاسدة فتبدو لزجة وطرية في الأغلب.

اللحوم ذات اللون الداكن، أو التي تميل إلى الأزرق أو البنفسجي وجب البعد عنها لأنها غير طازجة ولا ينصح بتناولها.

رائحة اللحم من العلامات التي وجب الانتباه لها، فإذا كانت متغيرة أو نفاذها يفضل عدم آكلها.