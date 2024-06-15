موعد صلاة العيد 2024 في العراق.. اعرف أماكن الساحات

بعد ساعات قليلة، يحتفل المسلمون في العديد من بلدان العالم بعيد الأضحى المبارك، إذ يبحث الكثيرون عن موعد صلاة العيد 2024 في العراق، وكذلك عن أماكن وساحات الصلاة هناك، للاحتفال بالعيد وقضاء أوقات ممتعة.

موعد صلاة العيد 2024 في العراق

أما عن موعد صلاة العيد 2024 في العراق فيختلف من مدينة لأخرى، وفقًا لفرق التوقيت، ويأتي كالتالي:

- الفلوجة في تمام الساعة 4:55 صباحًا.

- الرمادي في تمام الساعة 4:57 صباحًا.

- النجف في تمام الساعة 4:56 صباحًا.

- كركوك في تمام الساعة‏ 4:47 صباحًا.

- كربلاء في تمام الساعة 4:56 صباحًا.

- أربيل في تمام الساعة 4:46 صباحًا.

- السليمانية في تمام الساعة 4:42 صباحًا.

- البصرة في تمام ‏ الساعة 4:49 صباحًا.

- الموصل في تمام الساعة‏ 4:49 صباحًا.

- بغداد في تمام الساعة 4:45 صباحًا.

أماكن وساحات صلاة عيد الأضحى في العراق 2024

أما عن أبرز أماكن وساحات صلاة عيد الأضحى في العراق 2024 فجاءت كالآتي:

في بغداد: «جامع الإمام الأعظم في الأعظمية، ومسجد الكاظمية في الكاظمية، ومصلى مدينة الصدر في ساحة مظفر».

في البصرة: «جامع البصرة الكبير، ومصلى ساحة الفراهيدي».

في النجف: «مسجد الكوفة، مصلى ساحة الصدرين».

وفي كربلاء: «مصلى بين الحرمين، ومسجد الإمام الحسين».

وفي الموصل: «جامع الموصل الكبير، مصلى ساحة الحدباء».

وفي أربيل: «جامع أربيل الكبير، ومصلى بارك شاندر».

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة العمل العراقية عن تقديم منحة مالية لمتقاعدي العمال المضمونين بمناسبة عيد الأضحى، فيما تأتي هذه المنحة كجزء من التقدير والاهتمام بالعمال المتقاعدين في هذه الفترة السعيدة.