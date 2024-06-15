خالد الجندي من جبل عرفات: الجميع سواء لا نعرف الغني من الفقير (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن أجواء توافد الحجاج على جبل عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج، كلها خير وبركة وتجلي.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال مداخلة هاتفية، أثناء تواجده في مشعر عرفات، في التغطية الخاصة لفضائية «dmc»، إن الأجواء بين الحجاج على صعيد عرفات، تشهد حالة من حالات الصفاء والارتقاء والرقي والإخلاص لله، فالكل على قلب ولسان واحد.. لبيك اللهم لبيك.. لبيك لا شريك لك لبيك.. إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، مضيفا: «الحمد لله أن خلقنا مسلمين ورزقنا زيارة هذا البيت العتيق».

وتابع: «موقف عرفات تساوى فيه الجميع، لا نعرف غنيا من فقيرا ولا ملكا من عبد عادي، فالكل بين يدي الله سواسية، كأنما هي الأكفان لبسانها، استعدادا للقاء الله يوم العرض عليه».