محمد عادل إمام يشيد بأسماء جلال: «نجمة مصر القادمة»

أشاد الفنان محمد عادل إمام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بالفنانة أسماء جلال، التي تشاركه في بطولة فيلم «اللعب مع العيال».

ونشر محمد عادل إمام صورة تجمعه بأسماء جلال معلقًا: «أول لقاء مع نجمة مصر القادمة أسماء جلال، فيلم اللعب مع العيال حاليًا في جميع السينمات في مصر والوطن العربي».

أبطال فيلم اللعب مع العيال

يشارك في بطولة فيلم «اللعب مع العيال»، مع محمد إمام، عدد من النجوم منهم، أسماء جلال وباسم سمرة، وحجاج عبدالعظيم، وويزو ومصطفى غريب، وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة.