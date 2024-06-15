أسعار الأضحية 2024 في محافظة الغربية.. تبدأ من 170 جنيها للكيلو القائم

تشهد أسواق المواشي في مختلف مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، تفاوتًا في أسعار الأضاحي لعام 2024، وذلك مع حرص غالبية المواطنين على شراء الأضاحي والذبح، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

أسعار الأضاحي 2024 في محافظة الغربية

قال محمد عبد الله، تاجر مواشي، إن التجار ومربي الأضاحي في محافظة الغربية، حرصوا خلال الأيام الماضية على اصطحاب الأضاحي إلى أسواق المواشي، المنتشرة في مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة والمحافظات المجاورة، بهدف بيعها استعدادًا لعيد الأضحى المبارك 2024.

وأوضح «عبد الله» في تصريحات لـ«الوطن» أنّ أسعار الأضاحي في محافظة الغربية، تشهد تفاوتًا كبيرًا حسب نوع الأضحية ووزنها.

أسعار الأضاحي 2024 في محافظة الغربية.. الكيلو القائم

وعن أسعار الأضاحي 2024 في محافظة الغربية، قال «عبد الله» إن الأسعار تبدأ بالنسبة إلى العجول البقري من 170 جنيهًا للكيلو قائم، بينما في العجول الجاموس يكون السعر 150 جنيهًا، أما بالنسبة إلى الماعز فيتراوح سعر الكيلو القائم ما بين 210 - 230 جنيهًا، بينما يكون سعر كيلو اللحم القائم للخرفان 200 جنيهًا.