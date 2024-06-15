مجدي بدران يقدم 10 نصائح لتجنب الشعور بالإرهاق في الحر

وجّه الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، عدة نصائح لتجنب الشهور بالإرهاق في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

تأثير ارتفاع الحرارة على صحة الإنسان

وقال «بدران» في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية الحياة اليوم السبت: «لابد من التكيف مع التغير الذي يحدث في درجات الحرار، نظرًا لما يشهده العالم من تغيرات مناخية، مؤكدًا أن مرضى الربو أكثر الفئات تضررًا من ارتفاع الحرارة، بينما الأطفال الرضع وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة عليهم الالتزام بالبقاء في المنزل، وعدم الخروج في درجات الحرارة المرتفعة.

اصطحاب الشمسية وارتداء نظارة الشمس

وتابع: «عند الخروج يجب ارتداء ملابس بيضاء واسعة قطنية، واصطحاب الشمسية وارتداء نظارة الشمس، وتقليل التعرض لأشعة الشمس المباشرة، ويجب شرب كميات كبيرة من الماء بواقع 3 لترات يوميًا مع تجنب العصائر الجاهزة والمشروبات المحلاة، ومنع التدخين تمامًا في أي مكان، وتهوية المنزل بشكل جيد، وتعريض الفراش للشمس يوميًا لمنع ظهور حشرة الفراش وخفض الرطوبة والعفن».