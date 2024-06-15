أسامة قابيل من صعيد عرفات: «جئناك يا ربنا تأبين وندمنا على ما فعلنا»

قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، إنّ الحجيج ينفرون إلى المزدلفة، لافتًا إلى أن ضيوف الرحمن سيصلون المغرب والعشاء جمع تأخير.

يوم عرفة

وأردف العالم الأزهري، خلال مداخلة عبر «زووم» من صعيد عرفات بالأراضي المقدسة، ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية الحياة اليوم السبت: «هذا اليوم يتجلى الله على عباده ويباهى أهل السماء بأهل الأرض، ويقول لهم هؤلاء عبادي جاؤوني شعثًا غبرًا يرجون رحمتي، وأشهدكم أني غفرت لهم».

الحج شعيرة محكومة على الأمة مرة واحدة

وتابع: «الحج شعيرة محكومة على الأمة مرة واحدة، وتحدث الله عنها في سورة كاملة، وهي سورة الحج، يقول تعالى: (وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ)».

واستكمل: «جئناك يا ربنا تأبين معين ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا، وندعوك يا ربنا في ليلة العيد أن تدخل علينا الفرح والسرور».