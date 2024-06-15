طريقة سن السكين لتقطيع اللحوم في دقائق.. 3 حيل تجعله حادا وسريعا

يشتهر عيد الأضحى بذبح الأضاحي وتقطيع اللحوم، والذي يتطلب استخدام سكين حاد وقوي، من أجل تسهيل عملية الذبح والتقطيع والحصول على أكبر كمية منه في دقائق معدودة.

تعتمد ربة المنزل على 3 طرق في جعل السكين حادا باستخدام طريقة سن السكين لقطع اللحمة لتسهل عليها عملية التقطيع في دقائق والتي قدمها موقع «سي بي سي سفرة» ويمكن تناولها في التقرير التالي..

الصنفرة

طريقة سن السكين بالصنفرة لقطع اللحمة، واحدة من أكثر الطرق شيوعا، والتي تساعدك في جعل السكين حادا في دقائق ويمكن تنفيذها باتباع عدد من الخطوات فيما يلي:

استخدام قطع من الصنفرة باعتبارها طريقة سن السكين لقطع اللحوم، وذلك عبر وضع السكين بداخلها، ومن ثم تحريكه بداخلها ذهابا وإيابا، إلى أن يتم في الأخير سن السكن وجعله حادا ليسهل عليك طريقة تقطيع اللحم في عيد الأضحى.

البورسلين

يمكنك الاعتماد على البورسلين، للعمل على سن السكين، فيمكن لربة المنزل الاعتماد عليها لسن السكين، وذلك عبر إحضار السكين والعمل على تحريكها يمينا ويسارا على حواف قطعة البورسلين لتحصل على سكين حاد في النهاية، لتكن هذه طريقة سن السكين لتقطيع اللحم في عيد الأضحى في دقائق للحصول على أفضل النتائج.

السيراميك

العمل على إحضار قطعة من السيراميك، ويتم وضع السكين عليها، ومن ثم العمل على تحريك السكين يمينا ويسارا وتكرار ذلك أكثر من مرة، إلى أن يتم في الأخير سن السكين، ويمكنك تنفيذ الأمر ذاته على المقص للحصول على نفس النتيجة.