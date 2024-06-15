موسم الكبار.. أفلام عيد الأضحى ترفع شعار الكوميديا في مواجهة الأكشن

يشهد موسم أفلام عيد الأضحى انتعاشة سينمائية قوية ومشاركة لكبار النجوم فى ماراثون فنى لا يخلو من المنافسة، ويشهد عرض 4 أفلام متنوعة تناسب جميع الأذواق ما بين الكوميديا والأكشن والخيال، وسط توقعات بأن يشهد الموسم عودة قوية لتحطيم الأرقام القياسية، والبداية مع فيلم «ولاد رزق 3.. القاضية» الذى جرى طرحه قبل بدء الموسم رسمياً بـ3 أيام، وقرر الموزعون أن يتيحوا للفيلم أكبر عدد من دور العرض من حيث التوزيع وقاعات العرض، لا سيما أن الفيلم حقق فى يومه الأول ما يقرب من 5 ملايين جنيه، والعمل من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، على صبحى، سيد رجب، محمد لطفى، نسرين أمين، أسماء جلال، ويظهر الفنانان أحمد فهمى وكريم عبدالعزيز ضيفى شرف للمرة الأولى، إلى جانب الفنانة فيدرا، وعدد آخر من النجوم، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان.

وتزايد الإقبال الجماهيرى على فيلم «ولاد رزق» بصورة ملحوظة يوماً تلو الآخر، خاصة أنه فيلم تجارى فى المقام الأول، ويعتمد على نجاح الأجزاء السابقة منه، فقد حقق إيرادات عالية منذ طرحه بدور العرض، وتدور أحداثه فى إطار أكشن كوميدى، ويُعرض بتصنيف عمرى + 16 للكبار فقط، ويستكمل الجزء الجديد قصة 4 أشقاء تضطرهم الظروف للاتحاد معاً بعد مرور سنوات من انفصالهم والابتعاد عن عالم الجريمة، لمواجهة شبح يطاردهم من ماضيهم ويجبرهم على العودة إلى امتهان السرقة مرة أخرى.

وقال المخرج طارق العريان إن الفيلم سيستمر حتى الجزء السادس، خاصة أن الجمهور تعلق بالأجزاء السابقة من العمل، وحققت إيرادات مرتفعة.

وعن الجزء الجديد، قال «العريان» فى تصريحات صحفية: «كل جزء جديد سوف نعرضه للجمهور سيكون متنوعاً وأحداثه جديدة، وكل جزء سيتم تقديمه سيبهرهم أكثر من الآخر»، مشيراً إلى أن العمل لا يحتوى على إسفاف، وملىء بالرسائل الإيجابية.

من جانبه، قال الفنان أحمد عز، إن نجاح أى عمل فنى يشارك به يُحمله مسئولية كبيرة، مضيفاً: «دائماً أحرص على تقديم أعمال تليق بالجمهور المصرى، فأنا (لدىّ عقدة الخواجة) كما يقال، وأرى أننا أفضل بكثير، ولذلك أتمنى تقديم أعمال تليق بمصر والوطن العربى، وهذا هو ما أسعى باستمرار لتقديمه إلى الجمهور».

وعلق الفنان عمرو يوسف على دوره فى الفيلم، قائلاً: «شخصية ربيع قدمتها فى عام 2014، وتأثرت بها وتطورت مع تطور شخصيتى الحقيقية؟ طوال العشر سنوات، وستكون ناضجة فى الجزء الثالث بشكل غير متوقع»، وتحدّث الفنان كريم قاسم عن مشاركته فى فيلم «ولاد رزق 3»، قائلاً: «تعلمت الالتزام فى المواعيد وإتقان العمل من أحمد عز وعمرو يوسف خلال تصوير أجزاء «ولاد رزق»، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور، فقد بذلت خلاله جهداً كبيراً»، بينما أعرب الفنان على صبحى عن سعادته بالمشاركة فى «ولاد رزق»، موجهاً الشكر للمخرج طارق العريان الذى صنع شخصية «كورى»، وجعلها تظهر بشكل لا يشبهه فى الحقيقة.

أما الكوميديا فهى حاضرة فى موسم عيد الأضحى بفيلم «اللعب مع العيال» للفنان محمد إمام، والذى تدور أحداثه حول شخصية علام مدرس التاريخ، الذى ينتقل للعمل بمدرسة فى منطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التى لم تكن فى الحسبان، ويتعرض لمواقف كوميدية، ويُعد الفيلم بمثابة تحدٍّ لـ«إمام» الذى قدم فى العام الماضى فيلم «أبونسب» وحقق إيرادات بلغت 53 مليون جنيه.

وجرى تصوير فيلم «اللعب مع العيال» فى 5 محافظات، وهى: البحر الأحمر، جنوب سيناء، دمياط، مطروح، القاهرة، وتحديداً فى مدن سيوة وشرم الشيخ ونويبع وصحراء الغردقة، ويشارك «إمام» فى بطولة العمل الفنانون باسم سمرة، وأسماء جلال، وويزو، وحجاج عبدالعظيم، ومصطفى غريب، وآخرون، وهو التعاون الأول لـ«إمام» مع المخرج شريف عرفة.

وتحدثت الفنانة ويزو عن شخصيتها فى فيلم اللعب مع العيال، قائلة: «دورى فى الفيلم مهم وخطوة فارقة فى مشوارى الفنى، خاصة فى ظل التعاون مع المخرج شريف عرفة».

ويُعرض ضمن الموسم السينمائى فيلم «عصابة الماكس» من بطولة الفنانين: أحمد فهمى، لبلبة، روبى، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، وهو من تأليف أمجد الشرقاوى، وفادى أبوالسعود، وإخراج حسام سليمان، وتدور أحداث العمل حول «الماكس» الذى اعتاد تنفيذ عمليات السرقة والتهريب وحده دون أى مساعدة، ويتورط فى عملية كبيرة يحتاج فيها أن يستعين بمجموعة تساعده فى تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه فى مشكلات أكبر تهدد نجاح العملية.

وكذلك يخوض المنافسة فى موسم عيد الأضحى فيلم «أهل الكهف»، وتدور أحداثه فى إطار تشويقى، وهو من بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، بيومى فؤاد، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحى عبدالوهاب، أحمد بدير، مصطفى فهمى، أحمد عيد، صبرى فواز، أحمد فؤاد سليم، رشوان توفيق، جميل برسوم، بسنت شوقى، أحمد وفيق، ومعالجة سينمائية لأيمن بهجت قمر، فيلم أهل الكهف مأخوذ عن مسرحية بنفس العنوان للكاتب الكبير توفيق الحكيم، بينما تولى الكاتب أيمن بهجت قمر كتابة معالجة سينمائية عن المسرحية، تدور أحداث قصة الفيلم فى فترة قبل الميلاد، حول 3 أشخاص يستيقظون من النوم بعد 3 قرون ليجدوا أنفسهم فى فترة زمنية مختلفة، وهو ما يُعتبر نوعية مختلفة عن الأعمال الفنية التى تقدم عادة فى السينما المصرية.

ويتميز فيلم أهل الكهف بضخامته الإنتاجية، وهو ما يتضح بشكل كبير فى الصورة المرئية للفيلم، سواء بالنسبة للأزياء والإكسسوارات والديكور، وتقنيات التصوير التى تُعد على مستوى عالمى. تدور أحداث العمل من خلال قصة 3 أشخاص يستيقظون من نومهم بعد 3 قرون، فيجدون أنفسهم فى زمن غير الزمن الذى عاشوا فيه من قبل، ويعيشون صراعاً قوياً، وتم تصوير الفيلم فى المغرب.

ومن جانبه، قال الفنان خالد النبوى، إن «أهل الكهف» استغرق سنوات طويلة من التحضير، متابعاً: «استغرق تحضير الفيلم نحو 5 سنوات متواصلة، سواء من التحضيرات أو التجهيزات الخاصة بالفيلم، ولا أرى أنها مدة قصيرة، من أجل تقديم فن سينمائى حقيقى للجمهور، وسعيد للغاية بتقديم فيلم أهل الكهف الذى يُعتبر من الأعمال المهمة فى مشوارى الفنى، والتى أتشرف بتقديمها للشعب المصرى والعربى».

وكشف «النبوى»، فى تصريحات، عن تجربته مع تقديم عمل من روائع الأدب المصرى، قائلاً: «أولادنا من الجيل الحالى يستحقون ذلك، ويرجع ذلك لأن الشباب أصحبوا غير مهتمين بالقراءة كما كان سابقاً، لذلك تُعتبر الأفلام مادة سلسة لتوصيل المعلومة بشكل مبسط للأجيال الحالية».

ويشهد الموسم السينمائى فى عيد الأضحى منافسة واضحة بين الشقيقين «عرفة» على قائمة الإيرادات، فالمخرج شريف عرفة يتعاون للمرة الأولى مع الفنان محمد إمام بعد النجاحات العديدة التى حققها مع والده الزعيم عادل إمام، فى الفيلم الكوميدى «اللعب مع العيال»، الذى يواجه منافسة صعبة مع الأعمال الضخمة المشاركة فى الموسم نفسه، وتحديداً «أهل الكهف» الذى يحمل توقيع شقيقه عمرو عرفة. ويعود عمرو عرفة إلى السينما بعد غياب أكثر من 6 سنوات بعد فيلم «آخر ديك فى مصر» بطولة الفنان محمد رمضان، وتُعد عودته الأقوى من خلال الفيلم المأخوذ عن مسرحية للكاتب الكبير توفيق الحكيم، ويضم فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، منهم خالد النبوى، وغادة عادل، ومحمد ممدوح، وغيرهم، بالإضافة إلى ضخامة العمل على المستوى الإنتاجى والذى يجمع بين القالبين التاريخى والأكشن.

وقال الموزع السينمائى محمود الدفراوى إن موسم عيد الأضحى سيشهد أعلى نسبة حضور جماهيرى، خصوصاً مع انتهاء العام الدراسى وبدء موسم الصيف، وهو ما يحفز المنتجين على خوض المنافسة، وأضاف «الدفراوى»، لـ«الوطن»، أن موسم هذا العام يشهد تنوعاً كبيراً فى الأفلام ما بين الكوميديا والأكشن، مشيراً إلى أن الأفلام المعروضة بالموسم تناسب جميع الأذواق، خاصة فيلم ولاد رزق 3، المطروح فى عدد كبير من دور العرض، نظراً للإقبال الكبير عليه، وأكد أن الفيلم مزيج من الكوميديا والأكشن، واستطاع أن يتصدر المركز الأول فى إيرادات دور العرض منذ بداية عرضه. وتابع: «هناك وجبة كوميدية متنوعة فى انتظار الجمهور هذا الموسم، فلدينا فيلم عصابة الماكس بطولة أحمد فهمى، الذى تعوّد الجمهور على مشاهدة أعماله الكوميدية، و(اللعب مع العيال) وهو من بطولة محمد إمام وكوكبة من نجوم الكوميديا».

وعن فيلم أهل الكهف، قال «الدفراوى»: «لا يمكن إغفال النجاح الذى حققه الفيلم، فهو من الأعمال التى تتميز بالضخامة الإنتاجية، وهو ما يتضح بشكل كبير فى الصورة المرئية للفيلم، سواء بالنسبة للأزياء والإكسسوارات والديكورات، ويشارك من خلاله نجوم كبار أبرزهم الفنان خالد النبوى».

وتوقع الناقد السينمائى محمود قاسم أن يكون موسم عيد الأضحى الأقوى منذ سنوات، موضحاً: «معظم الأعياد السابقة لم تشهد موسماً قوياً مثل هذا، والجمهور متعلق بشكل كبير بعصابة ولاد رزق، فقد صنع الفيلم حالة من التشويق والإثارة بين الجمهور، واستغل المخرج طارق العريان تلك الحالة بتقديم جزء جديد، خاصة أن تلك القصة الشعبية لا تنتهى بمجرد انتهاء الفيلم، ومن الممكن أن يتم تقديمها فى أجزاء أخرى».

وأضاف «قاسم»، لـ«الوطن»، أن جمهور العيد يميل عادة إلى الأفلام الكوميدية مثل «عصابة الماكس» بطولة الفنان أحمد فهمى، الذى استطاع التميز وانتقاء أفكار مميزة تختطف قلوب المشاهدين، مشيداً بفيلم أهل الكهف الذى استغرق تحضيره سنوات طويلة «من أجل عرض منتج يليق بالمشاهدين»، متوقعاً أن يكون الفيلم عودة سينمائية قوية لـ«النبوى».

يشهد موسم أفلام عيد الأضحى انتعاشة سينمائية قوية ومشاركة لكبار النجوم فى ماراثون فنى لا يخلو من المنافسة، ويشهد عرض 4 أفلام متنوعة تناسب جميع الأذواق ما بين الكوميديا والأكشن والخيال، وسط توقعات بأن يشهد الموسم عودة قوية لتحطيم الأرقام القياسية، والبداية مع فيلم «ولاد رزق 3.. القاضية» الذى جرى طرحه قبل بدء الموسم رسمياً بـ3 أيام، وقرر الموزعون أن يتيحوا للفيلم أكبر عدد من دور العرض من حيث التوزيع وقاعات العرض، لا سيما أن الفيلم حقق فى يومه الأول ما يقرب من 5 ملايين جنيه، والعمل من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، على صبحى، سيد رجب، محمد لطفى، نسرين أمين، أسماء جلال، ويظهر الفنانان أحمد فهمى وكريم عبدالعزيز ضيفى شرف للمرة الأولى، إلى جانب الفنانة فيدرا، وعدد آخر من النجوم، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان.

وتزايد الإقبال الجماهيرى على فيلم «ولاد رزق» بصورة ملحوظة يوماً تلو الآخر، خاصة أنه فيلم تجارى فى المقام الأول، ويعتمد على نجاح الأجزاء السابقة منه، فقد حقق إيرادات عالية منذ طرحه بدور العرض، وتدور أحداثه فى إطار أكشن كوميدى، ويُعرض بتصنيف عمرى + 16 للكبار فقط، ويستكمل الجزء الجديد قصة 4 أشقاء تضطرهم الظروف للاتحاد معاً بعد مرور سنوات من انفصالهم والابتعاد عن عالم الجريمة، لمواجهة شبح يطاردهم من ماضيهم ويجبرهم على العودة إلى امتهان السرقة مرة أخرى.

وقال المخرج طارق العريان إن الفيلم سيستمر حتى الجزء السادس، خاصة أن الجمهور تعلق بالأجزاء السابقة من العمل، وحققت إيرادات مرتفعة.

وعن الجزء الجديد، قال «العريان» فى تصريحات صحفية: «كل جزء جديد سوف نعرضه للجمهور سيكون متنوعاً وأحداثه جديدة، وكل جزء سيتم تقديمه سيبهرهم أكثر من الآخر»، مشيراً إلى أن العمل لا يحتوى على إسفاف، وملىء بالرسائل الإيجابية.

من جانبه، قال الفنان أحمد عز، إن نجاح أى عمل فنى يشارك به يُحمله مسئولية كبيرة، مضيفاً: «دائماً أحرص على تقديم أعمال تليق بالجمهور المصرى، فأنا (لدىّ عقدة الخواجة) كما يقال، وأرى أننا أفضل بكثير، ولذلك أتمنى تقديم أعمال تليق بمصر والوطن العربى، وهذا هو ما أسعى باستمرار لتقديمه إلى الجمهور».

وعلق الفنان عمرو يوسف على دوره فى الفيلم، قائلاً: «شخصية ربيع قدمتها فى عام 2014، وتأثرت بها وتطورت مع تطور شخصيتى الحقيقية؟ طوال العشر سنوات، وستكون ناضجة فى الجزء الثالث بشكل غير متوقع»، وتحدّث الفنان كريم قاسم عن مشاركته فى فيلم «ولاد رزق 3»، قائلاً: «تعلمت الالتزام فى المواعيد وإتقان العمل من أحمد عز وعمرو يوسف خلال تصوير أجزاء «ولاد رزق»، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور، فقد بذلت خلاله جهداً كبيراً»، بينما أعرب الفنان على صبحى عن سعادته بالمشاركة فى «ولاد رزق»، موجهاً الشكر للمخرج طارق العريان الذى صنع شخصية «كورى»، وجعلها تظهر بشكل لا يشبهه فى الحقيقة.

أما الكوميديا فهى حاضرة فى موسم عيد الأضحى بفيلم «اللعب مع العيال» للفنان محمد إمام، والذى تدور أحداثه حول شخصية علام مدرس التاريخ، الذى ينتقل للعمل بمدرسة فى منطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التى لم تكن فى الحسبان، ويتعرض لمواقف كوميدية، ويُعد الفيلم بمثابة تحدٍّ لـ«إمام» الذى قدم فى العام الماضى فيلم «أبونسب» وحقق إيرادات بلغت 53 مليون جنيه.

وجرى تصوير فيلم «اللعب مع العيال» فى 5 محافظات، وهى: البحر الأحمر، جنوب سيناء، دمياط، مطروح، القاهرة، وتحديداً فى مدن سيوة وشرم الشيخ ونويبع وصحراء الغردقة، ويشارك «إمام» فى بطولة العمل الفنانون باسم سمرة، وأسماء جلال، وويزو، وحجاج عبدالعظيم، ومصطفى غريب، وآخرون، وهو التعاون الأول لـ«إمام» مع المخرج شريف عرفة.

وتحدثت الفنانة ويزو عن شخصيتها فى فيلم اللعب مع العيال، قائلة: «دورى فى الفيلم مهم وخطوة فارقة فى مشوارى الفنى، خاصة فى ظل التعاون مع المخرج شريف عرفة».

ويُعرض ضمن الموسم السينمائى فيلم «عصابة الماكس» من بطولة الفنانين: أحمد فهمى، لبلبة، روبى، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، وهو من تأليف أمجد الشرقاوى، وفادى أبوالسعود، وإخراج حسام سليمان، وتدور أحداث العمل حول «الماكس» الذى اعتاد تنفيذ عمليات السرقة والتهريب وحده دون أى مساعدة، ويتورط فى عملية كبيرة يحتاج فيها أن يستعين بمجموعة تساعده فى تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه فى مشكلات أكبر تهدد نجاح العملية.

وكذلك يخوض المنافسة فى موسم عيد الأضحى فيلم «أهل الكهف»، وتدور أحداثه فى إطار تشويقى، وهو من بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، بيومى فؤاد، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحى عبدالوهاب، أحمد بدير، مصطفى فهمى، أحمد عيد، صبرى فواز، أحمد فؤاد سليم، رشوان توفيق، جميل برسوم، بسنت شوقى، أحمد وفيق، ومعالجة سينمائية لأيمن بهجت قمر، فيلم أهل الكهف مأخوذ عن مسرحية بنفس العنوان للكاتب الكبير توفيق الحكيم، بينما تولى الكاتب أيمن بهجت قمر كتابة معالجة سينمائية عن المسرحية، تدور أحداث قصة الفيلم فى فترة قبل الميلاد، حول 3 أشخاص يستيقظون من النوم بعد 3 قرون ليجدوا أنفسهم فى فترة زمنية مختلفة، وهو ما يُعتبر نوعية مختلفة عن الأعمال الفنية التى تقدم عادة فى السينما المصرية.

ويتميز فيلم أهل الكهف بضخامته الإنتاجية، وهو ما يتضح بشكل كبير فى الصورة المرئية للفيلم، سواء بالنسبة للأزياء والإكسسوارات والديكور، وتقنيات التصوير التى تُعد على مستوى عالمى. تدور أحداث العمل من خلال قصة 3 أشخاص يستيقظون من نومهم بعد 3 قرون، فيجدون أنفسهم فى زمن غير الزمن الذى عاشوا فيه من قبل، ويعيشون صراعاً قوياً، وتم تصوير الفيلم فى المغرب.

ومن جانبه، قال الفنان خالد النبوى، إن «أهل الكهف» استغرق سنوات طويلة من التحضير، متابعاً: «استغرق تحضير الفيلم نحو 5 سنوات متواصلة، سواء من التحضيرات أو التجهيزات الخاصة بالفيلم، ولا أرى أنها مدة قصيرة، من أجل تقديم فن سينمائى حقيقى للجمهور، وسعيد للغاية بتقديم فيلم أهل الكهف الذى يُعتبر من الأعمال المهمة فى مشوارى الفنى، والتى أتشرف بتقديمها للشعب المصرى والعربى».

وكشف «النبوى»، فى تصريحات، عن تجربته مع تقديم عمل من روائع الأدب المصرى، قائلاً: «أولادنا من الجيل الحالى يستحقون ذلك، ويرجع ذلك لأن الشباب أصحبوا غير مهتمين بالقراءة كما كان سابقاً، لذلك تُعتبر الأفلام مادة سلسة لتوصيل المعلومة بشكل مبسط للأجيال الحالية».

ويشهد الموسم السينمائى فى عيد الأضحى منافسة واضحة بين الشقيقين «عرفة» على قائمة الإيرادات، فالمخرج شريف عرفة يتعاون للمرة الأولى مع الفنان محمد إمام بعد النجاحات العديدة التى حققها مع والده الزعيم عادل إمام، فى الفيلم الكوميدى «اللعب مع العيال»، الذى يواجه منافسة صعبة مع الأعمال الضخمة المشاركة فى الموسم نفسه، وتحديداً «أهل الكهف» الذى يحمل توقيع شقيقه عمرو عرفة. ويعود عمرو عرفة إلى السينما بعد غياب أكثر من 6 سنوات بعد فيلم «آخر ديك فى مصر» بطولة الفنان محمد رمضان، وتُعد عودته الأقوى من خلال الفيلم المأخوذ عن مسرحية للكاتب الكبير توفيق الحكيم، ويضم فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، منهم خالد النبوى، وغادة عادل، ومحمد ممدوح، وغيرهم، بالإضافة إلى ضخامة العمل على المستوى الإنتاجى والذى يجمع بين القالبين التاريخى والأكشن.

وقال الموزع السينمائى محمود الدفراوى إن موسم عيد الأضحى سيشهد أعلى نسبة حضور جماهيرى، خصوصاً مع انتهاء العام الدراسى وبدء موسم الصيف، وهو ما يحفز المنتجين على خوض المنافسة، وأضاف «الدفراوى»، لـ«الوطن»، أن موسم هذا العام يشهد تنوعاً كبيراً فى الأفلام ما بين الكوميديا والأكشن، مشيراً إلى أن الأفلام المعروضة بالموسم تناسب جميع الأذواق، خاصة فيلم ولاد رزق 3، المطروح فى عدد كبير من دور العرض، نظراً للإقبال الكبير عليه، وأكد أن الفيلم مزيج من الكوميديا والأكشن، واستطاع أن يتصدر المركز الأول فى إيرادات دور العرض منذ بداية عرضه. وتابع: «هناك وجبة كوميدية متنوعة فى انتظار الجمهور هذا الموسم، فلدينا فيلم عصابة الماكس بطولة أحمد فهمى، الذى تعوّد الجمهور على مشاهدة أعماله الكوميدية، و(اللعب مع العيال) وهو من بطولة محمد إمام وكوكبة من نجوم الكوميديا».

وعن فيلم أهل الكهف، قال «الدفراوى»: «لا يمكن إغفال النجاح الذى حققه الفيلم، فهو من الأعمال التى تتميز بالضخامة الإنتاجية، وهو ما يتضح بشكل كبير فى الصورة المرئية للفيلم، سواء بالنسبة للأزياء والإكسسوارات والديكورات، ويشارك من خلاله نجوم كبار أبرزهم الفنان خالد النبوى».

وتوقع الناقد السينمائى محمود قاسم أن يكون موسم عيد الأضحى الأقوى منذ سنوات، موضحاً: «معظم الأعياد السابقة لم تشهد موسماً قوياً مثل هذا، والجمهور متعلق بشكل كبير بعصابة ولاد رزق، فقد صنع الفيلم حالة من التشويق والإثارة بين الجمهور، واستغل المخرج طارق العريان تلك الحالة بتقديم جزء جديد، خاصة أن تلك القصة الشعبية لا تنتهى بمجرد انتهاء الفيلم، ومن الممكن أن يتم تقديمها فى أجزاء أخرى».

وأضاف «قاسم»، لـ«الوطن»، أن جمهور العيد يميل عادة إلى الأفلام الكوميدية مثل «عصابة الماكس» بطولة الفنان أحمد فهمى، الذى استطاع التميز وانتقاء أفكار مميزة تختطف قلوب المشاهدين، مشيداً بفيلم أهل الكهف الذى استغرق تحضيره سنوات طويلة «من أجل عرض منتج يليق بالمشاهدين»، متوقعاً أن يكون الفيلم عودة سينمائية قوية لـ«النبوى».