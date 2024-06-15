10 ملايين جنيه إيرادات الأفلام المصرية خلال 24 ساعة

انتعاشة كبيرة تشهدها دور العرض السينمائية خلال الفترة الحالية مع بداية طرح أفلام موسم عيد الأضحى، وسجل شباك التذاكر أمس الجمعة إيرادات قاربت 10 ملايين جنيه، وفقا للبيان الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وسجلت إيرادات الأفلام المصرية المعروضة حليا 9 ملايين و863 ألف جنيه، وحصد فيلم ولاد رزق 3 نصيب الأسد بـ8 ملايين جنيه، في يومه الثالث بدور العرض السينمائي وتصدر المركز الأول، ليرتفع إجمالي الإيرادات التي حققها الفيلم خلال تلك الفترة إلى 21 مليون جنيه.

«اللعب مع العيال» في المركز الثاني.. و«شقو» يتذيل الإيرادات

وبفارق كبير مع المركز الأول، جاء فيلم اللعب مع العيال بطولة محمد إمام وإخراج شريف عرفة، في المركز الثاني بقائمة الإيرادات محققا 946 ألف جنيه، والمركز الثالث من نصيب فيلم عصابة الماكس بطولة أحمد فهمي، بإيرادات 603 آلاف جنيه، وفي المركز الرابع جاء فيلم أهل الكهف بـ260 ألف جنيه.

3 أفلام تستمر في دور العرض خلال موسم عيد الأضحى

ويستمر عدد من الأفلام التي سبق طرحها خلال الفترة الماضية في دور العرض، من بينها السرب بطولة أحمد السقا الذي حقق 28 ألف جنيه، بينما حقق الفيلم الكوميدي فاصل من اللحظات اللذيذة 14 ألف جنيه، أما المركز الأخير فكان من نصيب فيلم شقو بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح، محققا 5 آلاف جنيه.