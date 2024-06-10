772 ألف جنيه إيرادات الأفلام في 24 ساعة.. وغادة عبدالرازق بالمركز الأخير

إيرادات ضعيفة حققتها الأفلام المصرية المعروضة في شباك التذاكر، حيث بلغ إجمالي إيرادات الأفلام الـ6 أمس 772 ألف جنيه، بحسب تقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

يحتفظ فيلم السرب بطولة الفنان أحمد السقا بصدارة شباك التذاكر محققا إيرادات بلغت 306 آلاف جنيه، يليه في المركز الثاني فيلم الأكشن شقو بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح بإيرادات تبلغ 225 ألف جنيه، بينما يأتي المركز الثالث من نصيب فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة الذي يجمع في بطولته هشام ماجد وهنا الزاهد بـ205 آلاف جنيه.

علي ربيع يتفوق على أحمد الفيشاوي في شباك التذاكر

حقق فيلم عالماشي بطولة علي ربيع 16 ألف جنيه إيرادات، ما يجعله في المركز الرابع بقائمة الإيرادات، متفوقا على فيلم بنقدر ظروفك بطولة أحمد الفيشاوي والذي جاء في المركز الخامس بـ14 ألف جنيه، بينما تذيل قائمة الإيرادات فيلم تاني تاني بطولة غادة عبد الرازق بـ4 آلاف جنيه.