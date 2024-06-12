قبل انطلاق موسم العيد.. 6 ملايين جنيه إجمالي إيرادات الأفلام في آخر 24 ساعة

ساعات تفصلنا عن انطلاق ماراثون أفلام عيد الأضحى 2024، الذي يضم نجوم الصف الأول، في منافسة قوية على شباك تذاكر الإيرادات، في وقت يتراجع فيه الإقبال على الأعمال المعروضة حاليا، في ظل بدء امتحانات الثانوية العامة، لكن خلال إجازة العيد، من المتوقع أن تجذب المواجهة القوية بين النجوم أحمد عز، محمد إمام، خالد النبوي، أحمد فهمي، الجمهور مجددا من خلال مجموعة من الأفلام المتنوعة، فمن يكون الحصان الرابح؟

إجمالي إيرادات الأفلام قبل انطلاق موسم عيد الأضحى

كشف مدير التوزيع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، أن إيردادات دور العرض السينمائية الحالية، التى تشهد عرض 6 أفلام، حققت أمس الثلاثاء، 5 ملايين و982 ألفًا و503 جنيهات، كإجمالي حصية أفلام: السرب، فاصل من اللحظات اللذيذة، شقو، عالماشي، بنقدر ظروفك، تانى تاني..

وأشار الدفراوي، إلى أن فيلم السرب، تمكن طوال أيام عرضه، من أن يغرد في الصدارة محتلا المركز الأول، بإجمالي إيرادات بلغ 42 مليونًا، 17 ألفًا و526 جنيها، وأن فيلم تاني تاني للفنانة غادة عبدالرازق احتل المركز الاخير محققًا 585 ألفًًا و433 جنيهًا.

أفلام عيد الأضحي 2024

وتضم قائمة أفلام عيد الأضحي 2024: فيلم اللعب مع العيال بطولة محمد إمام، من إخراج شريف عرفة، الذي يجمعهما لاول مرة، بجانب فيلم ولاد رزق 3 بطولة الفنان أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين في عودة لسلسة أفلام ولاد رزق، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

ويدخل المنافسة فيلم عصابة الماكس للفنان أحمد فهمي، الذي يجمعه بالفنانة روبي لأول مرة، من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، بالإضافة لفيلم أهل الكهف للفنان خالد النبوي، بعد تأجيل عدة سنوات، وهو من إخراج عمرو عرفة، وعن رواية توفيق الحكيم وسيناريو وحوار أيمن بهجت قمر.