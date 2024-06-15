التحالف الوطني يوزع 5 آلاف كيلو لحوم في شبرا الخيمة بمناسبة عيد الأضحى

أعلنت أمانة محافظة القليوبية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن توزيع أكثر من 5 آلاف كيلو لحوم مجانًا على أهالي شبرا الخيمة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.

توزيع لحوم في شبرا الخيمة

وأوضح التحالف الوطني أن عملية التوزيع شملت مناطق شبرا الخيمة غرب وشرق، بالإضافة إلى جمعيات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حيث تم توزيع اللحوم على الأسر الأكثر احتياجًا، وذلك بالتنسيق مع الجهات المحلية والجمعيات الخيرية العاملة في المنطقة.

مساعدة المواطنين في مختلف المحافظات

ولفت التحالف إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي ينفذها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لمساعدة المواطنين في مختلف أنحاء مصر، إيمانًا منه بأهمية التكافل الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجا.