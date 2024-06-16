أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد قطارات «القاهرة- الإسماعيلية- بورسعيد» والعكس أول أيام عيد الأضحى، موضحة أن القطارات جاهزة لاستقبال الركاب بعد خضوعها لأعمال الصيانة، التي اشتملت على الجرارات والعربات، مشددة على جميع المحطات بضرورة الالتزام بجدول التشغيل كاملًا.

مواعيد قطارات «القاهرة- الإسماعيلية- بورسعيد»

قطار رقم 957 سياحي

- يقوم من محطة القاهرة الساعة 15:40 دقيقة.

- يصل إلى محطة شبرا الخيمة الساعة 15:56 دقيقة.

- يصل إلى محطة طوخ الساعة 16:17 دقيقة.

- يصل إلى محطة بنها الساعة 16:33 دقيقة.

- يصل إلى محطة شبلنجة الساعة 16:42 دقيقة.

- يصل إلى محطة منية القمح الساعة 16:58 دقيقة.

- يصل إلى محطة الزقازيق الساعة 17:20 دقيقة.

قطار رقم 961 ثالثة مكيفة

- يقوم من محطة القاهرة الساعة 17:40 دقيقة.

- يصل إلى محطة شبرا الخيمة الساعة 17:55 دقيقة.

- يصل إلى محطة بنها الساعة 18:26 دقيقة.

- يصل إلى محطة منية القمح الساعة 18:44 دقيقة.

- يصل إلى محطة الزقازيق الساعة 19:10 دقائق.

- يصل إلىمحطة أبوحماد الساعة 19:32 دقيقة.

- يصل إلى محطة التل الكبير الساعة 19:45 دقيقة.

- يصل إلى محطة القصاصين الساعة 20:01 دقيقة.

- يصل إلى محطة أبوصوير الساعة 20:18 دقيقة.

- يصل إلى محطة الإسماعيلية الساعة 20:35 دقيقة.

قطار رقم 959 ثالثة مكيفة

- يقوم من محطة القاهرة الساعة 19:50 دقيقة.

- يصل إلى محطة قليوب الساعة 20:09 دقائق.

- يصل إلى محطة قها الساعة 20:22 دقيقة.

- يصل إلى محطة طوخ الساعة 20:31 دقيقة.

- يصل إلى محطة بنها الساعة 20:47 دقيقة.

- يصل إلى محطة منية القمح الساعة 21:05 دقائق.

- يصل إلى محطة الزقازيق الساعة 21:29 دقيقة.

- يصل إلى محطة أبوحماد الساعة 21:50 دقيقة.

- يصل إلى محطة التل الكبير الساعة 22:02 دقيقة.

- يصل إلى محطة القصاصين الساعة 22:17 دقيقة.

- يصل إلى محطة أبوصوير الساعة 22:34 دقيقة.

- يصل إلى محطة الإسماعيلية الساعة 22:50 دقيقة.

قطار رقم 339 تحيا مصر

- يقوم من محطة القاهرة الساعة 20:40 دقيقة.

- يصل إلى محطة شبرا الخيمة الساعة 20:55 دقيقة.

- يصل إلى محطة قها الساعة 21:12 دقيقة.

- يصل إلى محطة طوخ الساعة 21:21 دقيقة.

- يصل إلى محطة منية القمح الساعة 22:00 دقيقة.

- يصل إلى محطة الزقازيق الساعة 22:25 دقيقة.