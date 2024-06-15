هل يجوز ذبح الأضحية في الليل؟.. اعرف أفضل أوقاتها شرعا

هل يجوز ذبح الأضحية في الليل؟، سؤال يكثر الجدل حوله بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، إذ يسعى المسلمون القادرون على تقديم الأضاحي، تقربا إلى الله عز وجل، وإحياء لسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، في يوم العيد الذي يُسمى في الشريعة الإسلامية بيوم النحر.

هل يجوز ذبح الأضحية في الليل؟

بخصوص هل يجوز ذبح الأضحية في الليل؟ قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال لقاء تلفزيوني، إن الإمام أبي حنيفه، أجاز ذبح الأضحية ليلاً، لكنه مكروه لمخالفة الهدي النبوي الكريم، لافتا إلى أن القصد من الأضحية الإشعار أي الإعلان، وهذا يتحقق في النهار وليس الليل.

ذبح الأضحية في الليل عن الإمام مالك

أضاف في هل يجوز ذبح الأضحية في الليل؟ أن الإمام مالك حرم ذلك، أما في المذهب الحنفي والشافعي، فذبح الأضحية ليلاً، مكروه.

ذبح الأضحية في الليل عن الحنابلة

تابع في الإجابة عن هل يجوز ذبح الأضحية في الليل؟، أن الحنابلة كان كان هناك رأي بالإجازة، ورأي آخر يكره فيه الذبح ليلا، موضحا أن عند الحنابلة لا يجوز الذبح ليلا لأنه يضيع على الفقير المصلحة، وبداية الذبح بعد صلاة الإمام والخطبة، كما نقل عن بن حنبل رأي آخر بالكراهة.

أفضل وقت لذبح الأضحية

في سياق الحديث عن هل يجوز ذبح الأضحية في الليل؟ فإن أفضل وقت لذبح الأضحية، هو اليوم الأول لعيد الأضحى «يوم النحر»، بعد فراغ الناس من الصلاة، بحسب دار الإفتاء المصرية، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2].. فمن تفسيرها: صلِّ العيد وانحر الأضاحي: البُدن وغيرها.